Schildense burgemeester wil coronabesmettingen niet per wijk, maar per straat kunnen bekijken emz

31 juli 2020

22u13 0 Schilde De lokale besturen kunnen sinds vrijdag de nieuwe besmettingen van het coronavirus in hun gemeente op wijkniveau bekijken. “Het is al een verbetering, maar eerlijk gezegd hebben we er niet veel aan”, reageert burgemeester van Schilde Dirk Bauwens (N-VA). Voor hem zouden cijfers per straat nuttiger zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Met 12 nieuwe besmettingen in één week kleurt Schilde rood op de coronakaart. Het aantal recente infecties vertaalt zich per 100.000 inwoners op 61 besmettingen. Ver boven de coronadrempel van 20. Die was vorig weekend reeds overschreden. Toen kaartte burgemeester Bauwens reeds aan dat gedetailleerde cijfers tot op straatniveau nodig waren om doeltreffend maatregelen te kunnen nemen.

Gericht maatregelen treffen

Dat signaal klonk de voorbije week bij meerdere burgemeesters. Donderdag kondigde Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan dat gemeentebesturen via een tool op wijkniveau kunnen kijken waar nieuwe besmettingen voorvallen. Dat gebeurt via Zorgatlas. Op vrijdag gebruikte Bouwens de toepassing reeds. Daaruit kon hij echter weinig afleiden. “De besmettingen zitten een beetje verspreid over heel Schilde.”

De cijfers per straat zouden volgens hem een beter beeld geven. “Ik begrijp dat per wijk voor Antwerpen bijvoorbeeld handig is. Voor een grote gemeente kan er makkelijker informatie uit geëxtrapoleerd worden dan voor een kleine gemeente als Schilde. Als wij informatie op straatniveau zouden kunnen krijgen, zouden we gericht kunnen gaan zoeken waar er mogelijk een haard is. En bekijken of dat het gevolg is van een feestje in de straat bijvoorbeeld. Dan zouden we gericht maatregelen kunnen treffen en bepaalde evenementen niet toelaten, omdat het risico daarvoor te groot is.”