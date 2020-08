Schildense boetieks blikken terug op relatief geslaagde zomersolden: “Niet minder dan vorige jaren” emz

27 augustus 2020

10u47 0 Schilde De zomersolden lopen stilaan op zijn einde. In de laatste week is funshoppen opnieuw toegestaan. Voor een aantal Schildense boetieks maakt dat niet het grote verschil. Hun vast cliënteel vond ook op z’n eentje de weg naar hun kledingzaken. “De solden zijn goed geweest. Opnieuw met twee mogen winkelen kwam voor de solden eigenlijk wat te laat, maar is wel een godsgeschenk om het herfst- en winterseizoen te starten”, aldus Christof De Winter (43) van Christof Herenmode.

Heel wat kledingwinkels haalden vorige week opgelucht adem: vanaf maandag was funshoppen - met twee en onbeperkt in tijd - opnieuw toegelaten. Die bijgestuurde maatregel merken ze ook in de Schildense winkelstraten. Moeder en dochter, twee vriendinnen of een koppeltje shoppers komen weer samen winkelen. Ook bij Colette op de Turnhoutsebaan zijn er wat meer klanten. “Al is dat altijd zo in de laatste week solden. Dan kunnen mensen de beste koopjes scoren”, zegt Fabienne Dechamps (53), winkelmedewerkster en schoonmama van zaakvoerster Marie De Strycker.

Al hoeven die duo’s niet zozeer de solden te redden. Op hun eentje winkelen heeft de klanten van Colette niet afgeschrikt. “Ze werden dan bijgestaan met ons advies. Wij hebben de coronamaatregelen dus niet echt gevoeld. De solden waren dus niet minder dan andere jaren.”

Klein hoekje over

Bij Emmanuelle Boutique van Emmanuelle Dufran (35) op de Turnhoutsebaan is er nog maar een klein hoekje met afgeprijsde artikelen over. Dat komt omdat haar klanten alleen bleven komen in augustus. Al was er bij de aanvang van de solden nooit een volle winkel koopjes zoals normaal gezien het geval was. In juli kreeg ze geen nieuwe collectie binnen, dus kochten de klanten in de eerste zomermaand ook al kledij die anders in solden zouden gestaan hebben.

“De stormloop was minder dan anders, maar er is nog maar heel weinig over. Op zich waren het wel goede solden. Maar wat de komende maanden gaat geven, dat weet ik niet. We zullen ons allemaal heel hard blijven aanpassen”, aldus Dufran.

Sociaal gegeven

Ook Christof De Winter van Christof Herenmode op de Wijnegemsteenweg in ‘s-Gravenwezel (Schilde) heeft een relatief goede soldenperiode ervaren. “Zeker het verhaal van ‘winkel lokaal’ is aangeslagen”, zegt hij. Het opnieuw toestaan van funshoppen heeft daar weinig mee te maken. “Het is de eerste twee weken dat we tachtig procent van de totaalomzet van de solden draaien”, kadert hij. Dat winkelen met twee opnieuw mag, geeft hem wel goede moed. “Een nieuwe start voor het winterseizoen. Want uiteindelijk is shoppen een sociaal gegeven.”