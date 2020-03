Schildenaar pleit voor het behouden van de ‘linkse rotonde’: “Zo is het veiliger” emz

13 maart 2020

11u35 0 Schilde In het voorjaar van 2021 zal de ‘ In het voorjaar van 2021 zal de ‘ linkse rotonde’ op de Cirkellaan verdwijnen. Tijdens de geplande heraanleg van de ‘rotonde’ zal de gemeente de rijrichting laten veranderen. Volgens Schildenaar Luc Joossens (58) is dat geen goed idee. “Sommige chauffeurs zullen uit gewoonte toch naar links rijden”, zegt hij.

Aan de Cirkellaan in Schilde komen liefst acht straten samen op een baan in de vorm van een rond punt. Wie daar aangereden komt, moet niet naar rechts, maar naar links. “Een historische eigenaardigheid”, noemde Olivier Verhulst (Open Vld), schepen voor Mobiliteit het. Lokaal wordt die plek vaak de enige nog overblijvende linkse rotonde in Europa genoemd.

Dat deze zal verdwijnen stuit op onbegrip bij heel wat bewoners. “Ik besloot in een Facebookgroep voor Schildenaren een poll te plaatsen om te kijken wie nu daadwerkelijk tegen die beslissing is. Driehonderd van de driehonderdvijftig respondenten is niet akkoord. Dat aantal reacties is toch vrij representatief”, zegt Joossens.

Burgerplicht

Volgens Joossens is de ‘linkse rotonde’ van de Cirkellaan al sinds mensheugenis een fenomeen. “Ik heb het nooit anders geweten”, zegt hij. Waarom de Schildenaren geen verandering willen, wijt Joossens aan veiligheidsoverwegingen. “Het is veilig zoals het is. Als de rijrichting omgedraaid wordt, zouden sommige chauffeurs puur uit gewoonte nog steeds naar links rijden. Dan zouden er ongelukken gebeuren. Het gaat hier echt wel om een ingrijpende verandering.”

Vanuit het idee dat meer dan tachtig procent van de respondenten tegen de verandering van rijrichting was, besloot Joossens zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Ik wil de stem van de burger laten horen. Als spreekbuis heb ik spreekrecht gevraagd in de gemeenteraad om de bezorgdheden toe te lichten. Dat heb ik ook verkregen. Jammer genoeg zal het niet op de gemeenteraad van maart zijn, omdat die wegens het coronavirus zonder een publiek uurtje doorgaat. Maar het zal er zeker nog van komen”, besluit Joossens.