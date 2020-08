Schildenaar (20) recycleert samen met Nederlandse kotgenoot kunststofafval tot palletten en rijplaten emz

10 augustus 2020

11u02 0 Schilde Alex Dingemans (20) uit Schilde en de Nederlandse Max Hamm (20) recycleren gebruikt kunststof tot nieuwe producten als rijplaten en palletten. Het bedrijf ‘KZN’ van de twee studenten aan de Nyenrode Business University is gevestigd bij Max’ vader in Beek (Nederland). “Eigenlijk is zaagafval van glas versterkt polypropeen geen afval, maar een waardevolle grondstof”, zeggen de twee jonge ondernemers.

Het is niet overdreven om te zeggen dat ondernemen in het bloed van Alex en Max zit. In november 2019 begonnen ze met catering van voedsel aan het studentenrestaurant van de Nyenrode Universiteit in Breukelen, waar ze beiden studeren. Door de coronacrisis kwam dat project ‘Waffles on Wheels’ volledig stil te liggen. Samen met zijn zus Julie begon Alex met ‘Happy Food Boxes’ voedselpakketten fruit, groenten, vlees en vis aan huis te leveren.

Zaag- en landbouwafval

Hun bedrijf ‘KZN’, vernoemd naar hun studentenkot ‘Kamer ZevenenNegentig’, bleef niet bij de pakken zitten. Het bedrijfje van Alex en Max begon met de toestemming van de Belgische overheid desinfecterend middel te verkopen. Omdat de lessen online verliepen, had het ambitieus duo nog wel ruimte om een ander idee uit te werken.

Via het bedrijf van Max’ vader ‘Compoform’ in Beek, nabij Maastricht kwamen de twee business-studenten terecht in de kunststoffenwereld. Daar gaan ze sinds april aan de slag met gebruikt, glas versterkt polypropeen (PP) en polyethyleen (PE) landbouwafval. Denk maar aan de plastic wikkels rond strobalen. “Deze combinatie is heel moeilijk te recycleren. Toch hebben wij een oplossing gevonden dankzij onze nauwe samenwerking met Compoform. We werken met zaagafval van dat kunststoffenbedrijf en combineren het met opgehaald landbouwafval. Dat alles wordt vermalen tot kleine snippers en via een perstechniek verwerkt tot allerlei producten.”

40 procent sterker

Zo worden dan palletten en rijplaten vervaardigd. Die rijplaten worden onder meer gebruikt in steigerbouw, vrachtwagen- en luchtvaartindustrie, omdat ze de ondergrond versterken. “In vergelijking met de volledige PE-producten zijn de materialen van Compoform en de onze veertig procent sterker, omdat daar glasvezel in vermalen zit. Daarenboven zijn onze gerecycleerde paletten en rijplaten heel duurzaam natuurlijk. Voor het afval hoeven wij dan weer erg weinig te betalen.”

Op 20-jarige leeftijd een bedrijfje leiden lijkt geen evidentie. “We zijn er dagelijks mee bezig, maar we hebben er wel tijd voor. Uit de les kunnen we veel verwerken: financiën, accountancy, een balans opstellen… Natuurlijk is het wel een afweging of we ’s avonds naar de bar gaan of doorwerken”, lachen Max en Alex.

Meer informatie over het project is terug te vinden via www.kzn.nu of te vragen via info@kzn.nu.