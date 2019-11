Schildehof krijgt geïntegreerd beheersplan Ewoud Meeusen

15 november 2019

11u14 0 Schilde Het Domein Hof te Schilde, dat beter bekend staat als Schildehof, krijgt een strak beheersplan. Daarvoor deed de gemeente beroep op een gespecialiseerd bureau en Regionaal Landschap de Voorkempen. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de enorme rijkdom aan natuur en erfgoed van het Schildehof bewaard en in stand gehouden wordt.

Luik bos en luik erfgoed op elkaar afgestemd

De statige Bellevuestraat, de majestueuze inkompoort, het prachtige bos en de kasteelkelder: het Schildehof is een waardevol stukje erfgoed en een dorpssymbool. De gemeente werkt met behulp van een bureau en Regionaal Landschap de Voorkempen een plan uit waar de visie op het Schildehof voor de komende 24 jaar wordt uitgebouwd. In een geïntegreerd beheersplan wordt het luik bos en het luik erfgoed op elkaar afgestemd. Het opstellen van het plan en de bijbehorende maatregelen gebeuren in overleg met alle betrokken partners. Op zondag 1 december nodigt de gemeente de inwoners van Schilde uit in het Schildehof voor een infovoormiddag over de toekomst van het park.