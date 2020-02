Schilde zet in twee weken 1.240 amfibieën over

emz

12 februari 2020

12u34 0 Schilde Ook de gemeente Schilde neemt deel aan de jaarlijkse paddenoverzetacties van Natuurpunt. Sinds woensdag 29 januari worden er massaal amfibieën overgezet aan De Pont en de Rode Dreef. Na twee weken konden de vrijwilligers in het totaal al 1.240 padden, kikkers en salamanders helpen bij een veilige oversteek.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en takken of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. Meestal is dat in februari, maar de afgelopen jaren worden padden, kikkers en salamanders vroeger wakker. Bij duisternis en regen in combinatie met hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar beken en poelen om zich voort te planten.

Oversteek

Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties wil ook Natuurpunt Schilde dat helpen vermijden. Op woensdagavond 29 januari werd de eerste pad officieel overgezet. De afgelopen twee weken slaagden de vrijwilligers aan De Pont erin 752 amfibieën veilig de oversteek te doen maken, waaronder 351 padden, 341 kikkers, 40 kleine watersalamanders, 9 alpenwatersalamanders, 10 vinpootsalamanders en één groene kikkercomplex.

Aan de Rode Dreef passeerden dan weer 488 amfibieën, waar 38 padden, 69 kikkers, 170 kleine watersalamanders en 51 alpenwatersalamanders overgezet werden. Verder hielpen de vrijwilligers ook 160 vinpootsalamanders overgezet. Dat is nu al het grootste aantal dat van die soort de oversteek maakte met een paddenoverzetactie aan de Rode Dreef sinds 2011.

Deelnemen

Iedere avond organiseert Natuurpunt afdeling Schilde paddenoverzetacties aan De Pont en de Rode Dreef. De vrijwilligers vertrekken op de parking van de Oranjerie (De Pont 45) in Schilde. Wie wil deelnemen aan een overzetactie, dient laarzen, een fluohesje en fluorescerende kledij aan te doen en een zaklamp mee te brengen. Er wordt ten sterkste afgeraden een overzetactie op eigen houtje te doen, de amfibieën vroeger dan het afgesproken uur over te zetten of de diertjes over te zetten zonder de aantallen en soorten mee te delen aan de lokale verantwoordelijke. Meer informatie via lode.rubberecht@skynet.be.