Schilde opgeschrikt door gigantische lichtflits

03 maart 2020

In de hemel boven de gemeente Schilde was van maandag op dinsdag omstreeks 00.40 uur een enorme lichtflits waar te nemen. Dat spektakel was het gevolg van een vallende ster bij helder weer.

De nachtuilen uit Schilde hebben afgelopen nacht een vuurbal aan de hemel kunnen spotten. Die was zelfs zichtbaar tot in Nederland. Sommigen-getuigen van het meteorologisch verschijnsel zouden een bijbehorende knal gehoord hebben. De enorme lichtflits was volgens Volkssterrenwacht Mira geen meteoriet, maar een vallende ster. Een steentje van ongeveer één centimeter vloog de dampkring binnen. De zeer felle oplichting aan het hemelgewelf is niet alleen te wijten aan het helder weer. Ook de uitzonderlijke grootte van het brandend brokje dat zich door de lucht bewoog, speelde daarin mee.