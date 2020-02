Schilde neemt afscheid van eigenaardige ‘linkse rotonde’ emz

20 februari 2020

17u50 0 Schilde De gemeente Schilde neemt binnenkort afscheid van zijn ‘rotonde’ waar de automobilisten niet rechts, maar linksaf moeten slaan. In kader van de heraanleg zal de gemeente de rijrichting laten veranderen. “Vaak wordt de Cirkellaan beschouwd als de enige rotonde in West-Europa waar je links moet afslaan. Maar eigenlijk is het geen rotonde, maar een straat”, verduidelijkt Olivier Verhulst (Open Vld), schepen voor Mobiliteit.

Aan de Cirkellaan in Schilde komen maar liefst acht straten samen op een baan met de vorm van een rond punt. De automobilisten volgen daar niet de rijrichting rechts, maar moeten linksaf. “Het is een historische eigenaardigheid. Omdat de chauffeurs linksaf moeten, hebben ze wel sowieso geen voorrang als ze de Cirkellaan oprijden”, verduidelijkt Verhulst. In augustus zullen de nutsmaatschappijen starten met de voorbereidende werken. In het voorjaar van 2021 starten de riolerings- en wegenwerken. “De Cirkellaan krijgt een veilig en afgezonderd fietspad”, zegt Verhulst.

Rechts

In kader van de wegenwerken besloot de gemeente ook de rijrichting te zullen veranderen. “De automobilisten zullen tegen de klok inrijden. Maar we maken dan van de Cirkellaan een voorrangsbaan, waardoor de chauffeurs die uit één van de acht omliggende straten komen, net als vroeger geen voorrang hebben”, besluit Verhulst.