Schilde huldigt kampioenen op ‘Nacht van de Sport’ emz

05 februari 2020

11u37 0 Schilde Op vrijdagavond 27 maart huldigt de gemeente Schilde zijn kampioenen van het afgelopen sportjaar. Wie een kampioenstitel of podiumplaats behaald heeft in het seizoen 2018-2019, is welkom op de ‘Nacht van de Sport’.

Sinds april 2019 heeft ‘s-Gravenwezel (Schilde) er met Mathieu Van der Poel een kampioen bij. Met zijn wereldtitel veldrijden komt hij in aanmerking deel te nemen aan de ‘Nacht van de Sport’, die gepresenteerd zal worden door Ruben Van Gucht. De gemeente nodigt iedere sporter uit die een kampioenstitel behaald heeft op een gouwkampioenschap of regionale, gewestelijke, provinciale of Vlaamse kampioenschappen. Ook wie een podiumplek behaalde op Belgische of Benelux-kampioenschappen, is welkom. Ten slotte komen sporters die een belangrijke plaats behaald hebben in wedstrijd met internationale uitstraling als Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen, in aanmerking.

Die voorwaarden gelden zowel voor individuele sport als voor ploegsport. De sportieveling moet in Schilde wonen of aangesloten zijn bij een plaatselijke sportvereniging. Als het gaat om een ploegtitel, dient u op het inschrijvingsformulier alle namen en adressen in te vullen.

Kandidatuur

De Nacht van de Sport gaat door op vrijdag 27 maart om 19.30 uur in Werf 44. Kandidaturen kunnen tot woensdag 18 maart ingestuurd worden. Dat gebeurt via een formulier van de dienst vrije tijd en welzijn plus documenten die de titel staven en enkele digitale foto’s. Het inschrijvingsformulier is verkrijgbaar via de dienst vrije tijd en welzijn op de Eugeen Dierckxlaan 24 (Schilde). Meer informatie via 03 380 07 40 of sport@schilde.be.