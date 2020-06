Schilde hanteert als eerste gemeente in Europa slimme betaalkaart om inwoners lokaal te laten winkelen emz

04 juni 2020

19u22 0 Schilde De gemeente Schilde zal als eerste gemeente in heel Europa gebruikmaken van de ‘Unity Card’ ontwikkeld door de Brusselse bedrijven Loyaltek en Paynovate. Met die slimme kredietkaart kunnen de inwoners tien euro van de gemeente uitsluitend bij lokale handelszaken spenderen. “Zo investeren we op drie maanden tijd 200.000 euro in de lokale economie, zodat iedereen ook na de coronacrisis nog van onze bruisende handelskern kan genieten”, zegt schepen voor Lokale Economie Marian Van Alphen (Open Vld).

De plaatselijke handelszaken zijn enorm getroffen door de coronacrisis. Dat beseft ook de gemeente Schilde. “De gemeente Schilde wil haar inwoners en handelaars in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken. Lokaal winkelen is daarbij meer dan ooit de boodschap. Alle inwoners van onze gemeente zullen daarom in de maand juni een ‘Unity Card’ in de brievenbus vinden, met daarop tien euro per bewoner die op dat adres is ingeschreven”, aldus Van Alphen.

Slimme betaalkaart

Deze ‘Unity Card’ werd in april dit jaar gelanceerd door de twee Brusselse bedrijven Loyaltek en Paynovate, die gespecialiseerd zijn in financiële technologie (‘fintechs’). De gemeente Schilde zal de kaart als Europese primeur gebruiken. “Enkele weken na de Europese lancering van de Unity Card zijn we erg trots Schilde als eerste concrete case te kunnen voorstellen”, verklaart Robert Masse, CEO van Loyaltek.

De betaalkaart werkt als een kredietkaart. De voordelen eraan zijn dat die zo ingesteld kan worden dat ze enkel bruikbaar is bij bepaalde types handelszaken in een afgebakend gebied. Voor Schilde kan dat perfect de lokale zaken en kleine handels binnen de gemeenten zijn. De tien euro zal ook maar voor drie maanden beschikbaar zijn. Zo wordt dat geld meteen in de lokale economie geïnvesteerd.

Onderhandelingen in Europa

Momenteel onderhandelen de ‘fintechs’ ook met andere EU-lidstaten als Spanje, Frankrijk en Portugal. “Concreet zijn we in gesprek voor een totaal van één miljoen kaarten, met gemeentes en overheden in binnen- en buitenland. Uit solidariteit zijn de eerste 5.000 kaarten voor elke gemeente gratis, en beperken we ook de andere kosten tot een absoluut minimum. De kaarten kunnen bovendien erg snel geleverd worden, in enkele dagen of weken”, besluit Masse.