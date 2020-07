Schilde bereikt coronadrempel: mondmasker vanaf maandag verplicht in drukke winkelstraten emz

25 juli 2020

17u02 1 Schilde Waar er in Schilde op vrijdag nog geen nieuwe coronabesmettingen bekend waren, zijn dat er op zaterdag vier geworden. Op die manier heeft de gemeente de alarmerende coronadrempel van 20 gevallen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen bereikt. “Gezien hoe de gemeenten in de buurt evolueren, was het een kwestie van tijd dat er bij ons ook besmettingen zouden zijn”, reageert burgemeester Dirk Bauwens. Vanaf maandag zal de gemeente een mondmasker verplichten in drukke winkelstraten.

Malle: 4, Zoersel: 5, Ranst: 15. Met dat aantal nieuwe gevallen in de laatste zeven dagen overschrijden de buurgemeenten van Schilde de coronadrempel. Tot en met vrijdag slaagde Schilde erin het aantal nieuwe besmettingen in de voorbije week op 0 te houden. Met 4 nieuwe besmettingen op 19.652 inwoners is het aantal coronagevallen zaterdag echter gestegen tot 20 gevallen per 100.000 inwoners. Net in de alarmfase dus.

Nood aan informatie

Wie er precies besmet is en waar die personen het virus hebben opgedaan, is burgemeester Dirk Bauwens niet duidelijk. Al heeft hij vernomen dat toch een tweetal gevallen te wijten moeten zijn aan terugkerende reizigers. Verontrustend is de situatie volgens Bauwens nog niet. “Maar net als vele andere burgemeesters ben ik vragende partij voor gedetailleerde informatie. Zelfs tot op stratenniveau. Vrijdag hebben we nog samengezeten met de Eerstelijnszone. Al zijn die voor info ook afhankelijk van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid.”

Mondmasker verplicht in winkelstraten

Bauwens is ervan overtuigd dat ingrijpen efficiënter en doeltreffender kan verlopen als hij beter op de hoogte is van wie er besmet is en waar die persoon de besmetting opgelopen heeft. Desondanks laat hij het niet na om lokaal maatregelen te nemen. “In winkelstraten als de Turnhoutsebaan in Schilde, de Wijnegemsteenweg, het Kerkplein en de Kerkstraat in ‘s-Gravenwezel zullen we een mondmasker verplichten vanaf maandag”, vertelt hij.