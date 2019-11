Schilde belooft nieuwe hondenweide tegen de lente Ewoud Meeusen

18 november 2019

12u56 0 Schilde De gemeente Schilde brengt fijn nieuws voor de hondenbaasjes en hun viervoeters. In de lente krijgt de gemeente een nieuwe hondenlosloopzone op de hoek van de Moerhoflaan en de Dennenlaan. De afgelopen weken werden al voorbereidende werken uitgevoerd.

Op een omheinde weide van 2.400 vierkante meter zullen de honden zich kunnen uitleven zonder leiband, wat op openbare plaatsen niet toegestaan is. De hondenlosloopzone zal onderdeel uitmaken van een groen zone met een oppervlakte van 9.000 vierkante meter. In het park is ook veel ruimte voor water.

Toegankelijk in de lente

De hondenlosloopzone zal zich bevinden op de hoek van de Moerhoflaan en de Dennenlaan. De Moerhoflaan is van nature een nat gebied. Maar de afgelopen droge zomer was ideaal om het terrein klaar te maken voor het zaaien van het gras. Tijdens de komende weken wordt het hekwerk geplaatst. Om de weide intensief te kunnen gebruiken, moet het gras voldoende sterk uitgroeien. Het zal dus van het weer afhangen of de hondenweide in de lente opengesteld zal kunnen worden.

Meer over Moerhoflaan

Dennenlaan