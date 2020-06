Samen studeren in gedecoreerde feestzaal: “Met een baby’tje in huis is er nogal veel lawaai” emz

04 juni 2020

16u54 0 Schilde Feestzaal ‘s Graevenhof aan Foodbar Jones in de gemeente Schilde heeft haar deuren gratis opengesteld voor de studenten. De rustige omgeving valt bij studentes Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen Yenthe Berghmans (18) uit Schilde en Silke Vandevelde (19) uit Sint-Job in de smaak. “Vooral elkaar zien studeren motiveert”, vertellen de studiegenoten.

Hoewel restaurant Jones Foodbar op de Turnhoutsebaan volgende week naar alle waarschijnlijkheid al terug kan opengaan, zal het aanpalende ‘s Graevenhof als feestruimte nog even haar deuren gesloten houden. “Daarom hebben we aan de gemeente Schilde voorgelegd de studenten tot eind juni studieruimte te bieden. Uiteraard gratis. We hebben de zaal nog gedecoreerd om ervoor te zorgen dat het toch een beetje gezellig is. Bij goed weer kunnen de studenten buiten in de tuin terecht”, vertelt Cédric Dupon, manager van het ‘s Graevenhof en Foodbar Jones.

Stille studieruimte

Terwijl de medewerkers de laatste hand leggen aan de twee nieuwe terrassen van Jones Foodbar, verdiepen Yenthe en Silke zich in het vak ‘histologie’ of weefselleer. Dat de studieruimte nog heel juni beschikbaar is, komt voor hen gelegen. De jongedames moeten nog tot 1 juli examens afleggen. Die thuis voorbereiden is niet altijd evident. “Er loopt daar nog een jongere broer rond. Die moet niet studeren”, zegt Silke. “Ik heb zelfs nog een baby’tje bij me thuis. Die maakt nogal veel lawaai. Hier is het veel rustiger”, lacht Yenthe.

De feestzaal ‘s Graevenhof is iedere weekdag van 9 tot 17 uur beschikbaar voor de studenten. Gratis een plekje reserveren kan via info@jones-antwerp.be.