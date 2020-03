Salvadoraan met pleeggezin in Schilde genomineerd als Vlaamse Changemaker emz

07 maart 2020

11u25 0 Schilde Op zaterdag 7 maart reikt Jan Jambon aan de opmerkelijkste changemaker een prijs uit in het Vlaamse Parlement. Eén van de tien genomineerden voor de verkiezing is William Aragón (42) uit El Salvador. Tijdens de burgeroorlog in zijn geboorteland verbleef hij tien jaar lang in een pleeggezin in Schilde. Bij de terugkeer naar El Salvador stampte hij met een school uit de grond in een gevaarlijke sloppenwijk. “Onderwijs is de beste manier van volksopvoeding”, zegt Aragón.

Steeds meer burgers, organisaties of jongeren starten met een eigen initiatief voor het Zuiden. Die projecten staan bekend als ‘4de-Pijlerproject’. Op zaterdag 7 maart nodigt 11.11.11 honderden vrijwilligers uit in het Vlaams Parlement op de Dag van de 4de-Pijler. In aanloop mochten de Vlaamse organisaties die zich inzetten voor het Zuiden, hun eigen Changemaker nomineren. De jury van experten maakte een shortlist van tien genomineerden. Eén van hen is William Aragón uit El Salvador, de stichter en bezieler van Sasel vzw.

Burgeroorlog

In 1972 werd Aragón geboren in de hoofdstad van El Salvador. In dat Midden-Amerikaans land brak in 1980 een burgeroorlog uit tussen veertien families rijke grootgrondbezitters met de steun van militairen enerzijds en de arme boeren anderzijds. Het protest van de landbouwers groeide al snel uit tot een gewapend verzet van rebellen. De moord op de aartsbisschop Óscar Romero, die zich in steun voor de armen verzette tegen het rechtse militaire establishment, betekende het begin van het civiel conflict. “Omdat mijn moeder deel uitmaakte van de werkgroep van Romero, liep zij ook gevaar. Daarom vluchtte ze als rebel de bergen in”, zegt Aragón.

Tijdens het bloederige conflict, dat tot 1982 duurde, werden verschillende tantes en nonkels van Aragón uitgemoord. Hijzelf belandde in een weeshuis van een West-Vlaamse missiezuster. In 1985 kwam hij in een pleeggezin in Schilde terecht. Daar volgde hij zijn lager onderwijs in de voormalige jongensschool Sint-Wijbrecht. Zijn middelbaar onderwijs genoot hij in het Heilig Graf in Turnhout. Kort na het einde van de burgeroorlog trok hij terug naar El Salvador.

El Zaite

In de hoofdstad van El Salvador, San Salvador, haalde Aragón aan de jezuïetenuniversiteit zijn diploma psychologie. Tijdens zijn studies werd hij geconfronteerd met de schrijnende armoede ten gevolge van de burgeroorlog. Hij ontdekte de sloppenwijk El Zaite, die op 25 à 30 kilometer van San Salvador ligt. “In dat stort leefden oorlogsvluchtelingen onder plastic en karton. Ik probeerde daar regelmatig langs te gaan om de kinderen te helpen met voedsel of kledij. Dat was eigenlijk de kiem van mijn project. Na een tijdje begon ik ook met de kinderen te helpen lezen en schrijven.”

Voor Aragón vormde het verwoeste land van El Salvador een schril contrast met het België waar hij tien jaar lang verbleef. “Ik besloot kennissen en vrienden met brieven op de hoogte te brengen van wat ik ontdekt had. Daarop kreeg ik heel goede reacties, waardoor ik eigenlijk een netwerk van sponsors kon opbouwen. Zo was Sasel vzw, wat verwijst naar Stichting Aragón Schilde El Salvador, geboren. Met financiële bijdrages van mijn achterban begon ik met de bouw van school voor kinderen en jongeren in El Zaite.”

Inkomen

Het project draait volledig op de steun van weldoeners, aangezien de school geen overheidssubsidies krijgt. Door de financiële steun van Belgen en Nederlands is de school ondertussen kunnen uitgroeien tot een onderwijscentrum voor 250 studenten voor zowel lager als middelbaar onderwijs. “Via onderwijs raken de armen makkelijker aan een job en een eerlijk inkomen”, zegt Aragón. De inspanningen blijven echter niet beperkt tot onderwijs. Dankzij de inspanningen van Sasel vzw geniet de wijk ook van elektriciteit en drinkbaar water. “Omdat de bewoners van El Zaite geen rioolwater meer moeten drinken, is de kans op ziekte veel kleiner. Dat heeft ook te maken met een verhoogde hygiëne.”

Daarnaast zet Aragón ook sterk in op ecologische bewustmaking. “Kansarmen zijn immers dubbel kansloos. Zij zijn het eerste en grootste slachtoffer van ecologische verwaarlozing en klimaatwijzigingen. Daarom maken we met ons Eco-Vida-project de mensen in El Zaite duidelijk dat ontbossen een negatieve impact heeft op de omgeving. We proberen net bomen te planten. Ook leren we alternatieve technieken van landbouw zonder het gebruik van giftige pesticiden op plantages.”

Een derde belangrijke element waarvoor Sasel vzw zich inzet, is het sociale aspect. Dat is een belangrijke factor, aangezien jongeren zeer kwetsbaar zijn voor de bendes die furore maken in El Salvador. “De bendeleden maken veel winst met wapen- en drugshandel. Om te vermijden dat de jeugd in zulke milieus terechtkomen, bieden wij niet alleen lessen aan in El Zaite. Op zaterdag kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan een scoutswerking. Een uniform is veel beter dan een bendetatoeage. Op zondag zijn er dan weer de parochiale activiteiten. De school vormt als het ware een oase van rust, veiligheid en zekerheid in een gevaarlijke buurt waar ontvoering of moord geen uitzondering is.”

Erkenning

Sasel vzw is één van de organisaties die kans maakt op de publieksprijs van 1.500 euro en de juryprijs van 1.500 euro. De winnaars maakt Jan Jambon op zaterdag 7 maart bekend. “Er zijn eigenlijk weinig sympathisanten van Sasel vzw die het project kunnen komen bezoeken. Het is hier veel te gevaarlijk. Daarom zou het voor hen wel fijn zijn dat wie het project al die jaren trouw gebleven is, toch hier in België erkenning krijgt voor zijn inzet”, besluit Aragón.