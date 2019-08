Rouwregister voor overleden wijkagent Lesley Van de Velde: “Stoere bink met een gouden hart” Toon Verheijen

21 augustus 2019

08u48 0

De politiezone Voorkempen heeft een rouwregister geopend voor het plotse overlijden van wijkagent Lesley Van de Velde, vader van twee kinderen. De man stierf enkele dagen geleden thuis nadat hij onwel was geworden. Het overlijden van de wijkagent in Schilde lokt vooral online veel emoties en reacties los. “Een stoere bink met een gouden hart waar je alles aan vragen kon.” Naast wijkagent was Lesley ook trainer bij Wuustwezel en vroeger bij Alberta Schilde. Het rouwregister kan nog tot vrijdag ondertekend worden in de voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur in Schilde (Kapelstraat 10) en in de namiddag van 13.30 tot 20 uur in het centraal onthaalpunt van de politiezone in Brecht (Vaartdijk 15). De uitvaartplechtigheid vindt plaats in zaal De Oude Brouwerij in de Kerkstraat in Hoevenen om 11 uur.