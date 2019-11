Restaurant Hertebos (‘s Gravenwezel) nog maar half jaar open en nu al 13 op 20 in Gault & Millau: “Een mooiere bekroning kunnen we niet wensen” Toon Verheijen

04 november 2019

17u04 0 Schilde Met maar liefst zeventien restaurants is de noordrand van Antwerpen goed voorzien van restaurants die een score van 12 of meer krijgen in de nieuwe gids van Gault & Millau. Opvallend zijn de twee nieuwkomers Hertebos in ’s Gravenwezel en de Veehoeve in Kapellen. Zij krijgen beiden 13 op 20. Huize Alberic in Kalmthout stijgt dan weer van 13 naar 14 op 20. “We zijn nog maar een half jaar open. Dit hadden we nooit verwacht”, lachen Yoshi en Yasmine van Hertebos.

De culinaire gids Gault & Millau stuurt elk jaar culinaire recensenten de baan op die verspreid over heel België en Luxemburg zo’n 1.300 restaurants bezoeken en dan telkens een score geven. Vanaf een score van 12 op 20 belandt de naam van het restaurant ook effectief in de gids met een bijhorende recensie. Voor Yoshi Mariën en Yasmine Bogaerts van restaurant Hertebos, was het een complete verrassing. “We zijn nog maar amper enkele maanden open en zijn dan ook dolblij met deze score”, lacht Yasmine. “We hadden dit totaal niet zien aankomen. We voelen het aan als een enorme bekroning van onze harde werk de voorbije zeven maanden. Een mooiere dankuwel kunnen we ons niet inbeelden.”

We zijn nog enkele maanden open dus we zijn dolblij met deze erkenning Yasmine Bogaert

The Jane

Het koppel heeft al wel de nodige ervaring. Yoshi volgde zijn opleiding aan Hof ter Duinen. “Na enkele stages in onder meer The Jane, Nuance – waar we elkaar hebben leren kennen - Centpourcent & De Groene Lantaarn in Nederland hebben we veel samengewerkt maar onze grote droom bleef toch een eigen restaurant. En toen kwamen we Hertebos tegen en hebben we de knoop doorgehakt.” Yoshi en Yasmine runnen de volledige zaak met z’n tweetjes. “Vroeger waren er in dit restaurant dertig plaatsen, maar na onze verbouwingen hebben we het zo ingericht dat er plaats is voor achttien couverts”, vertellen de twee. “Dat is een bewuste keuze omdat we het echt met twee willen blijven doen voorlopig. We bieden een klassieke keuken aan waarbij we vooral op smaakbeleving mikken. Mensen zien wat ze op hun bord krijgen, maar we geven er wel ons eigen toets aan. We hebben in elk geval nog geen seconde spijt dat we de sprong gewaagd hebben. Onze avonden zitten ook bijna altijd vol dus we mogen zeker niet klagen.”

Overzicht

Het volledige overzicht van de restaurants in de noordrand met een score van 12 of meer. Op deze kaart kan je heel de kaart voor België bekijken.

Brasschaat : Ruggeri met 13 op 20

Schilde: dEsseni in ’s Gravenwezel 15 op 20, Hertebos in ’s Gravenwezel met 13 op 20, Brabohoeve in Schilde met 14 op 20 en Casello in Schilde met 12 op 20

Kalmthout: Huize Alberic met 14 op 20 (stijger want vorig jaar 13 op 20)

Kapellen: de Veehoeve met 13 op 20 en Rascasse met 14,5 op 20

Malle: Lotier met 13 op 20, De Kleinen Bistro met 13 op 20 en Haute Cookure met 15 op 20

Schoten: Gustatif met 14 op 20, Simple Parfait met 13 op 20, Villa Doria met 14 op 20 en De Linde met 12 op 20

Stabroek: Brasserie Wouter met 13,5 op 20

Wuustwezel: Napoleonshoeve met 12 op 20