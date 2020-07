Qmusic maakt live radio bij ‘hotspot’ van Schildenaar Nico Ben Conaerts

21 juli 2020

19u43 0 Schilde Jolien Roets, dj van Qmusic, gaat deze zomer op bezoek bij de hotspots van de luisteraars. Dinsdagavond ging ze live radio maken uit de prachtige tuin van leerkracht Nico Molleman (36) in Schilde en waande ze zich even in een natuurparadijs.

Qmusic stuurt deze zomer dj’s Sam De Bruyn en Jolien Roets afwisselend op pad door Vlaanderen om de hotspots van de luisteraars te ontdekken. Dinsdag streek Jolien van 18 tot 20 uur neer bij Nico Molleman in Schilde om er live radio te maken vanuit zijn prachtige tuin. Met een buitenbad en een saharatent de ideale locatie voor een zomerse staycation. Nico, die werkzaam is als leerkracht, woont ook vlakbij het Fort Van Oelegem: het bos ernaast is zijn tweede thuis geworden. Kortom, Jolien bevond zich in een waar natuurparadijs.

“Omdat we door de coronacrisis ‘in ons kot’ moesten blijven, hebben we beslist onze tuin wat te verfraaien”, zegt Nico. “Af en toe slapen we met onze kinderen Rayan (6) en Tsjade (2) in de ruime saharatent. Supergezellig. Al maken we nog meer gebruik van het buitenbad, een oude trog die we een opknapbeurt hebben gegeven en hebben omgebouwd tot ligbad. In bad kunnen liggen onder de sterrenhemel: dat is zalig. Maar hoe tof het hier ook is, we hopen in half augustus toch op vakantie te kunnen vertrekken naar Frankrijk.”