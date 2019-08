Projectontwikkelaar plant tweede project met 42 appartementen op site Moerstraat : “Maar ‘s Gravenwezel krijgt er wel een nieuw park bij” Toon Verheijen

27 augustus 2019

15u09 3 Schilde Costermans Projecten uit Wijnegem werkt aan een nieuw woonproject in de omgeving van de Moerstraat in ‘s Gravenwezel. Op een terrein van zo’n acht hectare plant de ontwikkelaar een woonproject met 42 appartementen en een openbaar park. De plannen zijn al doorgesproken met buurtvereniging Moerstraat-Zonnebos. Eerder kreeg de ontwikkelaar al een bouwvergunning voor een ander project aan de Oudean. Een oud schoolgebouw van het Heilig Hart van Maria maakt daar plaats voor een complex van 32 appartementen en ondergrondse parking. Dat moet tegen 2020 klaar zijn.

Rond het gebied tussen de Oudaen en de Moerstraat is al heel wat jaren wat te doen. Ooit waren er plannen voor 115 sociale woningen, maar dat project ging onder meer door hevig protest van de buurtwerking niet door. Nu is er voor dezelfde site een nieuw project op til, maar dit keer geen sociaal project maar wel een woonproject met 42 appartementen. “De aanvraag is in nauw overleg gebeurt met zowel de buurtverenigingen Moerstraat-Zonnebos als de schoolgemeenschap Heilig Hart, de zusters en de gemeente”, zegt ontwikkelaar David Costermans. “We willen er een woonproject realiseren, maar wel met maximaal behoud van groen. Zo zullen de weilanden achteraan de Moerstraat gewoon weiland blijven.”

Bezorgdheden

De ontwikkelaar wachtte het openbaar onderzoek niet af om de gevoeligheden in de buurt te leren kennen, maar ging op voorhand met de buurtwerking in overleg. Naast de 42 appartementen verspreid over drie woonblokken, zou er ook een publiek toegankelijk park komen. “Naast een ondergrondse parking van 84 plaatsen voor de bewoners, voorzien we ook nog een parking voor 78 voertuigen die gebruikt kan worden door de school Heilig Hart van Maria Instituut”, zegt David Costermans. “We hebben in de plannen er ook voor gezorgd dat er geen bijkomende ontsluiting komt in de Moerstraat. De in- en uitrit is voorzien aan de Oudaen. We hebben ook geluisterd naar de bezorgdheden van de school en er zullen fiets- en voetpaden komen afgescheiden van de rijbaan. We zorgen ook voor een groene buffer voor de omwonenden met uitzicht op een nieuw park.”

Vergunning

De projectontwikkelaar hoopt dat het project groen licht zal krijgen net door op voorhand al rekening te houden met mogelijke bekommernissen. “”Onze mobiliteitsstudie toont aan dat er een zeer beperkte impact zal zijn op de omgeving”, zegt David Costermans. “Van het totale gebied zal ook ongeveer tachtig procent weiland blijven of omgevormd worden tot een park.” De in totaal 42 appartementen verspreid over drie woonblokken komen ook rond een meer en er komt ook een amfitheater. Doorheen de site komen er ook trage verbindingen voor fietsers en voetgangers.

De buurtvereniging was dinsdag voorlopig niet bereikbaar.