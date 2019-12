POP-UP strijkt neer in ‘s Gravenwezel Ewoud Meeusen

09 december 2019

10u15 0 Schilde Op woensdag 11 december is de POP-UP winkel ook te bezoeken op de markt van ‘s Gravenwezel. In het koffievanneke naast koffiebar Caffrèdi kan u al uw ideeën over de gemeente Schilde lanceren. De bezoekers krijgen een gratis koffie.

De POP-UP winkel op de Turnhoutsebaan in Schilde kreeg al 720 bezoekers over de vloer. Op woensdag 11 december tussen 9u en 12u30 is het de beurt aan ‘s Gravenwezel. Dan strijkt de POP-UP winkel neer op het Lodewijk De Vochtplein. Daar kan iedereen met een koffie in de hand zijn beste of meest creatieve idee neerschrijven, vertellen of visualiseren.

De POP-UP winkel in Schilde is nog geopend tot donderdagmiddag 20 december.