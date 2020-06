Particulieren mogen weer onbeperkt naar recyclagepark, professionelen twee keer per week emz

30 juni 2020

11u40 0 Schilde De intercommunale IGEAN heeft besloten het beperkt aantal bezoeken aan het recyclagepark vanaf woensdag op te heffen. Voor particulieren dan toch. Want professionelen zijn nog altijd maar twee keer per week welkom.

Bij de opening van de recyclageparken begin april was het aantal bezoeken per adres nog beperkt tot één keer. Eind mei kwam een versoepeling: van één naar twee keer per week. Vanaf woensdag 1 juli zal de toegangszuil zelfs het aantal bezoeken niet meer controleren bij particulieren. Desondanks vraagt Igean om enkel voor essentiële zaken naar het recyclagepark te komen.