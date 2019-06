Paardenbeul overgiet merrie met bijtend zuur in Schilde Sander Bral

23 juni 2019

12u17 99 Schilde Een 31-jarige merrie moest deze week voor haar leven vechten nadat ze overgoten werd met een bijtend product. De paardenbeul sloeg afgelopen week zijn slag op een weiland in Schilde. Het paard is intussen aan de betere hand. De politie is een onderzoek gestart naar de dader.

Opnieuw heeft een paardenbeul toegeslagen in de Voorkempen. Begin deze week werd het oude fjordenpaard Micha (31) lelijk toegetakeld met een bijtend product. De merrie stond zoals steeds samen met een ander paard in een afgesloten weide met weinig zichtbaarheid achter de Baron Delbekelaan, Schildedreef en De Roskam in Schilde. De eigenaar werd dinsdagochtend gecontacteerd met het verschrikkelijke nieuws, maar mogelijk deed het incident zich zondagavond al voor.

Aan de vorm van de brandwonden aan het paard, een soort v-vorm, is te zien dat het wellicht niet om een ongeval gaat. Vrij zeker is het dat het paard met opzet overgoten werd met een bijtende vloeistof. Het zuur werd in de nek en op de rug van de merrie gegoten. Een groot deel van haar manen brandden volledig weg. Ook de vacht, huid en vlees tot op het bot werden erg aangetast. Het product veroorzaakte tweedegraadsverbrandingen.

Paard even kritiek geweest

Eerst leek het alsof de merrie de aanval niet zou overleven maar na twee dagen kwam er terug leven in het sterke paard. Ze is intussen aan de betere hand. De merrie wordt elke dag verzorgd maar de brandwonden moeten op een natuurlijke manier helen. Daarom mag ze overdag niet in de zon lopen, zeker niet in deze hitte. Het paard blijft op stal, ’s nachts mag ze de wei op. Het paard verblijft momenteel op een weide in Zoersel om te recupereren, met een dierenarts in de buurt.

Het is niet het eerste voorval met dierenbeulen in de regio. Een klein jaar geleden werd een twintigjarige merrie in Brecht in haar vagina toegetakeld met een scherp voorwerp. Ze overleefde de aanval niet. In 2017 dan werd een paard in Massenhoven (Zandhoven) op dezelfde manier behandeld. Ze kwam er na een lange tijd volledig door. Dezelfde periode werd tijdens een ponykamp in hetzelfde Massenhoven ontdekt dat een merrie twee diepe sneden had opgelopen in haar achterbil. Ook toen werd er uitgegaan van kwaad opzet.

De lokale politie Voorkempen voert het onderzoek. Het is niet duidelijk of er een link is met voorgaande gevallen.