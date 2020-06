Oversteekplaats aan FC Alberta krijgt knipperend waarschuwingslicht emz

25 juni 2020

18u48 0 Schilde De oversteekplaats aan voetbalclub FC Alberta op de grens van Zoersel en Schilde krijgt een ‘bi-flash’ signalisatiebord. Dat oplichtend bord zorgt voor een waarschuwingslicht wanneer fietsers of voetgangers willen oversteken. Daardoor wordt de aandacht van aankomende automobilisten getrokken.

Voor de voetballertjes van FC Alberta is het kruispunt van de Raymond Delbekestraat-Waterstraat in Zoersel met de Torfhoeken in Schilde een gevaarlijk oversteekpunt. Het bevindt zich in een zone 70. Omdat er geen zebrapad is, hebben de voetgangers en fietsers geen voorrang. Dat zou er ook niet komen, omdat dat volgens de lokale politie een vals gevoel van veiligheid zou geven. Oorspronkelijk hadden de gemeenten Zoersel en Schilde het plan om een fietsoversteekplaats met twee geel-zwarte boogpalen voor verlichting te maken, de zogenaamde ‘giraffen’.

Waarschuwingslicht

Maar ook daarvoor gaf de verkeerscel van de lokale politie negatief advies. Een dergelijke maatregel zou eveneens een vals gevoel van veiligheid of voorrang geven voor voetgangers of fietsers. In plaats daarvan wordt een bi-flash voorgesteld. Dat oplichtend bord detecteert voetgangers en fietsers. Het ontsteekt een waarschuwingslicht voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers hebben wel nog steeds geen voorrang bij het oversteken. “Momenteel is de bi-flash in bestelling. Ik neem aan dat de plaatsing geen maanden meer op zich laat wachten”, verduidelijkt de Zoerselse mobiliteitsschepen Marc De Cordt.