Overrompeling blijft uit bij heropening Quick Schilde Ben Conaerts

03 mei 2020

Het heeft even op zich laten wachten, maar zaterdag opende ook de Quick in Schilde weer de deuren. De massahysterie die bij de heropening van andere hamburgerfilialen opdook, bleef hier wel uit. Al ontstonden er ‘s middags - vooral - ‘s avonds wel enkele wachtrijen. Maar het vooruitzicht op een heerlijke hamburger maakte dat wachten meer dan de moeite waard.

Voor alle duidelijkheid: het is alleen de drive-in die weer open is. De restaurants blijven tot nader order dicht. De drive-ins werden midden maart samen met de restaurants gesloten. “Vandaag kunnen we weer een veilige werkplek garanderen, waarbij medewerkers mondmaskers en handschoenen zullen dragen en onderling de veiligheidsperimeter van 1,50 meter kunnen respecteren”, aldus Kevin Derycke, de CEO van Burger Brands Belgium.