Ouders blikken terug op eerste week thuisonderwijs: “In het begin heerste er chaos, maar we hebben structuur gevonden”



emz

24 april 2020

18u06 11 Schilde De leerlingen van de gemeentelijke basisscholen De Rekke in Hoevenen (Stabroek) en de Wonderwijzer in Schilde hebben er een eerste week aanlooplessen opzitten. Voor de ouders was het inhoudelijk dankzij de duidelijke werkbundels doenbaar om hen te begeleiden, maar organisatorisch was het toch een ander paar mouwen. “Terwijl onze dochter Mira aan haar schoolwerk bezig is, moeten we ervoor zorgen dat onze kleuter Jack ondertussen ook iets te doen heeft”, zegt mama Saar Vangeel (40).

Door de aanhoudende coronacrisis kregen de kinderen van de lagere school via het systeem van preteaching nieuwe leerstof voorgeschoteld die ze moeten voorbereiden. Daarbij moeten ze af en toe een beroep doen op de hulp van hun ouders.

Dat is niet voor iedereen evident. Zo geeft alleenstaande moeder Inge van Gelder (39) zelf les aan de middelbare school voor buitengewoon onderwijs het Zonnebos in Brasschaat en volgt ze een postgraduaat niet-confessionele zedenleer aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Dat moet ze nu combineren met het begeleiden van haar dochtertje Febe, die als 5-jarige kleuter bij de gemeentelijke basisschool De Rekke op de drempel van het eerste leerjaar staat. “Het was echt aanpassen. In het begin van de week was heerste er chaos, maar ondertussen heb ik structuur teruggevonden. Alvorens ik zelf met mijn leerlingen bel, leg ik haar een paar blaadjes uit. Daarna overlopen we dat samen. Mijn studie staat nu wel op een laag pitje.”

Mijn mama en papa weten niet goed hoe ze juf en meester voor kindjes moeten zijn. Daardoor doen ze veel dingen anders dan op school Mira (7)

Ook bij Wim Coel (59) uit Stabroek was het een hele organisatie om zijn thuiswerk zo te plannen dat hij tijd had om de kinderen te ondersteunen. “Van De Rekke krijgen we gelukkig veel input. Maar omdat mijn vrouw in een psychiatrische instelling in Mortsel werk en ik thuis aan de slag ben, is het niet eenvoudig. Zeker mijn kind uit het tweede leerjaar moet bij een nieuwe blok oefeningen even peilen hoe het precies in zijn werk gaat. Nadat ik zelf van 6 tot 9 uur ’s morgens gewerkt heb, plan ik tussen 9 en 12 uur een moment in om haar en de kinderen uit het zesde leerjaar en derde middelbaar te ondersteunen.”

Anders dan op school

Om structuur aan de dag te brengen hebben Mira (7) en Jack (4), die allebei bij Wonderwijzer in Schilde naar school gaan, met hun papa een weekplanning uitgewerkt waar de schoolmomentjes met blokken aangegeven staan. Per dag is hun mama Saar Vangeel of haar man ongeveer een tweetal uur bezig met Mira. Hun aanpak verschilt wel van die op school. “Mijn mama en papa weten niet goed hoe ze juf en meester voor kindjes moeten zijn. Daardoor doen ze veel dingen anders dan op school. Maar het gaat wel goed om dingen met hen te leren”, vertelt Mira zelf.

Dat ervaren de leerlingen van De Rekke Victor (6) en Helena (8) Simons ongetwijfeld iets minder. “Hun papa Sven is leerkracht van het zesde leerjaar op de school zelf. Hij weet dus hoe hij het best nieuwe leerstof aanbrengt. In de voormiddag zijn wij met ons gevieren samen aan tafel aan het werk. Toch is het thuisonderwijs ook een uitdaging voor ons: terwijl Sven beschikbaar moet zijn voor zijn eigen leerlingen, werk ik ook van thuis uit”, vertelt Linsey Geets (35).

Sponzen

Voor de leerlingen van de Wonderwijzer Alix (7), Ruben (9) en Nick (11) Van der Looveren is het een aangename uitdaging nieuwe leerstof te mogen verwerken. “Ze pikken het op als sponzen”, lacht papa Ruben (44). “Wel moet ik af en toe nog een paar vragen stellen”, zegt Brent. In tegenstelling tot Alix en Ruben moet Nick als zesdejaars ook zijn Frans onderhouden. “Daarbij is het toch belangrijk dat we hem voldoende helpen bij de uitspraak”, verduidelijkt de papa.

Over het algemeen zijn de leerlingen en ouders zeer tevreden over de ondersteuning die ze van de scholen en leerkrachten krijgen. “Mijn kleindochter heeft dyslexie en dyscalculie. Maar het lukt haar goed de leerstof te verwerken. We kunnen bij vragen altijd terecht bij haar juf van De Rekke. Zo hebben we al met haar kunnen videobellen”, zegt Tanya Hus (55), die als ‘moeke’ de zorg voor haar kleindochter Chelsea (9) op zich neemt.

Uitkijken naar school

Net als voor de ouders is het voor de kinderen geen evidente periode. “Het gemis van haar vriendjes is toch voelbaar. Gelukkig hebben ze af en toe virtueel contact”, zegt Vangeel. “Voor Febe is het een straf om niet naar school te mogen gaan”, vult van Gelder aan. Toch zijn de ouders zich ervan bewust dat de terugkeer naar school aangepast zal verlopen. “Onze Victor hoopt terug te kunnen voetballen op de speelplaats. Hun beeld is duidelijk anders dan wat de realiteit zal zijn”, besluit Geets.