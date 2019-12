Oud-scoutsleiders wagen zich aan Budapest Rally: “Verkleed in FC De Kampioenen-thema” Ewoud Meeusen

23 december 2019

17u04 1 Schilde In juli 2020 gaan de twee voormalige leiders van scouts ‘s Gravenwezel Mattias huysmans (24) en Tom Van Camp (23) de uitdaging van hun leven aan. Met een oldtimer Volkswagen Golf rijden ze op zeven dagen 2.5000 kilometer door tien landen in Europa. In het kader van de Budapest Rally voltooien ze onderweg zoveel mogelijk originele opdrachten: “Ook onze FC De Kampioenen-verkleedoutfit kan ons punten opleveren”, zegt het enthousiaste duo.

Voor Mattias en Tom is het al uitkijken geblazen naar de zomervakantie. Van 17 tot 24 juli nemen ze deel aan de vijfde editie van de ludieke wedstrijd ‘The Budapest Rally’. Met hun Volkswagen Golf doorkruisen ze onder meer het ongerepte Zwarte Woud en het adembenemende Zwitserse berglandschap. Ook de Kroatische Plitvice-watervallen en het Italiaanse Garda-meer ligt op de weg richting eindhalte Boedapest: “Maar wij kijken vooral uit naar de haarspeldbochten van de Stelviopas op de grens van Italië en Zwitserland”, zeggen Mattias en Tom.

Atypische rally

Dat de kandidaten een vastgelegde tocht met de auto ondernemen, is misschien wel het enige aspect waarin ‘The Budapest Rally’ gelijkt op een doordeweekse rally. De deelnemers verdienen immers geen punten door als eerste over de meet te komen, maar door onderweg allerlei opdrachten succesvol uit te voeren: “De afgelopen jaren moesten de chauffeurs bijvoorbeeld een ‘plons van de dag uitvoeren’. Dat gebeurde dan in de kanalen van Venetië”, legt Tom uit.

De twee kameraden werden door andere vrienden overtuigd om mee te doen: “Een paar jaar geleden hebben zij gewonnen. Dit jaar wagen ook wij onze kans. Plezier is belangrijk, maar we zijn ook wel gedreven om te winnen. De winnaars krijgen een ‘geitje’ als prijs”, vertelt Tom. Om victorie te mogen kraaien, zal het duo wel uit hun pijp moeten komen. Vorig jaar namen er immers 1.000 chauffeurs deel aan ‘The Budapest Rally’.

Tom en Mattias schreven zich in als ‘Team VW Golf and Chill’. Hun eerste punten zijn alvast binnen door 1.000 likes te verzamelen op hun Facebookpagina. Nu brainstormen ze al over het algemene thema van ‘The Budapest Rally’, namelijk tv-series: “We gaan onze auto helemaal pimpen in thema van FC De Kampioenen. En onszelf uiteraard ook verkleden. Daarmee zijn heel wat punten te verdienen”, vertelt het duo uit Schilde. “Een Boma-kostuum zou geniaal zijn”, lacht Mattias.