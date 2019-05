Organisator gooit handdoek in de ring: géén braderij tijdens Schilde Feest Toon Verheijen

24 mei 2019

15u54 0 Schilde Het jaarlijkse Schilde Feest zal het deze editie moeten stellen zonder braderij en optredens. Het bestuur van Winkelcentrum Schilde vzw is misnoegd over het feit dat de marktkramers niet mee op de Turnhoutsebaan komen staan om de lege plaatsen op te vullen. “Jammer, maar dan moet het voor ons niet”, klinkt het bij organisator Luc Vrelust. De gemeente betreurt de beslissing.

Schilde Feest is al decennialang een traditie in de gemeente. De braderij lokt jaarlijks duizenden bezoekers. De vzw Winkelcentrum Schilde zorgde elk jaar ook voor een heleboel optredens op de podia tussen de kraampjes van de braderij, en de nodige randanimatie.

De editie van vorig jaar was mede door het slechte weer een van de mindere. Er waren ook heel wat lege plaatsen. “Daarom hadden we aan het gemeentebestuur gevraagd om dit jaar de marktkramen die in de Schoolstraat opgesteld worden te verhuizen naar de Turnhoutsebaan”, zegt voorzitter Luc Vrelust. “Zo zou het geheel toch wat aangekleder en gezelliger worden en dan konden we samen een aantrekkelijk programma uitwerken. Schepen Marian Van Alphen wilde wel mee, maar de burgemeester en schepen Kathleen Krekels niet. Jammer, maar dan moet het voor ons niet. We willen de klanten – die toch nog altijd centraal staan – niet opnieuw een lege doos aanbieden.”

Afgeslankte versie

Het gemeentebestuur reageert ontgoocheld op het feit dat een maand voor Schilde Feest zou plaatsvinden, de winkeliers de handdoek in de ring gooien. “Ze hadden dit heel wat eerder kunnen laten weten”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). “We vinden het ook betreurenswaardig dat ze nu proberen tweedracht te zaaien binnen het schepencollege. We hebben collegiaal een beslissing genomen. Misschien dat de vereniging best eens de hand in eigen boezem steekt. Ze waren nogal laat met hun aanvragen. Jammer, want we hadden opnieuw geld voorzien om hen te ondersteunen. In elk geval gaat de feestmarkt in de Schoolstraat en de kermis op de parking van Werf44 gewoon door. We gaan ook bekijken of we geen afgeslankte vorm van de braderij nog in elkaar kunnen steken. We doen dan ook een oproep naar inwoners, winkeliers en verenigingen die een idee hebben om contact op te nemen.”

Editie 2020 ?

Rest de vraag wat er in 2020 gaat gebeuren, want volgens burgemeester Bauwens staan de marktkramers er echt wel voor open om volgend jaar eventueel terug naar de Turnhoutsebaan te verhuizen. “Nu ging dat voor hen niet, want de avondmarkt was al volledig geregeld”, zegt Bauwens.

Luc Vrelust weet nog niet hoe het verder moet. “Wij willen iets hoogstaands aanbieden omdat onze bezoekers dat zo gewoon zijn”, zegt Vrelust. “We hebben ons imago hoog te houden, maar met te veel lege plaatsen gaat dat niet. We gaan ons nu bezinnen.”