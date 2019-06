Oppositiepartij CD&V eist spoed in bouw nieuwe sporthal Toon Verheijen

25 juni 2019

Oppositiepartij CD&V wil dat het gemeentebestuur spoed zet achter het dossier van de nieuwe sporthal omdat de klachten blijven komen over de huidige sporthal. Daar valt regelmatig het warm water uit en er is ook sprake van schimmelvorming in de douches en de kleedkamers. “Het enige wat we vragen is dit probleem op te lossen om onze sportverenigingen zo comfortabel mogelijk kunnen sporten”, zegt Hans Hanssen (CD&V). “Zeker nu omdat de bouw van de nieuwe sporthal wegens budgettaire redenen achterstand heeft opgelopen.” Sportschepen Pascalle Gielen (N-VA) erkent het probleem en zegt in overleg te zijn met de eigenaar, maar kan zelf geen werken uitvoeren omdat de gemeente geen eigenaar is. De sportverenigingen voerden eerder dit jaar al actie bij aanvang van de gemeenteraad om druk te zetten op de gemeente om spoed te zetten achter het dossier van de sporthal en de erbarmelijke omstandigheden van de huidige sporthal aan te klagen.