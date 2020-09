Open Vld Schilde schenkt 5 restaurantbonnen van 100 euro weg met actie ter ondersteuning van lokale horeca emz

29 september 2020

15u30 0 Schilde Open Vld Schilde-‘s-Gravenwezel heeft de ludieke actie #SchildesteuntdeHoReCa gelanceerd met een videoboodschap. Wie op restaurant gaat in Schilde of ‘s-Gravenwezel, een selfie op Facebook of Instagram plaatst en het restaurant tagt met de bijbehorende hashtag #SchildesteuntdeHoReCa, maakt kans op een waardebon van honderd euro voor een restaurant naar keuze in Schilde of ‘s-Gravenwezel. De actie loopt nog tot zondag 4 oktober.

Aangezien het jaarlijks mosselfestijn van Open Vld Schilde-‘s-Gravenwezel in september in De Vogelenzang door de coronacrisis niet kon doorgaan, komt de lokale partijafdeling nu met een alternatief om de horeca te steunen. In een videoboodschap roepen de schepenen, gemeenteraadsleden en andere leden van Open Vld op om een bezoekje te brengen aan de restaurants in één van beide deelgemeenten, zeker omdat de horeca-uitbaters sterk hebben geïnvesteerd om te kunnen opengaan onder strikte voorwaarden. “Het halveren van de capaciteit is een structurele domper op het zakencijfer, daarom willen we via deze actie iedereen mobiliseren om onze lokale horeca te steunen door er een ‘lekker’ bezoekje te brengen binnen de coronamaatregelen”, aldus schepen voor Lokale Economie Marian Van Alphen.

Vijf winnaars

De actie loopt van 25 september tot 4 oktober. “Op 7 oktober kiezen we vijf winnaars. Die ontvangen van Open Vld een waardebon van honderd euro om te gaan genieten in hun restaurant naar keuze in Schilde of ‘s-Gravenwezel”, aldus partijvoorzitter Kristof Droessaert.