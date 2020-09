Op stap in eigen gemeente: heemkring ontwikkelt twee historische wandelingen en een fietstocht langs erfgoedarchitectuur emz

14 september 2020

17u09 3 Schilde De Heemkundige Kring Scilla heeft in samenwerking met de gemeente Schilde twee historische wandelingen en een fietstocht langs opvallende architectuur in eigen gemeente uitgegeven. Op die manier kan iedereen proeven van al het erfgoed dat Schilde te bieden heeft. “Een aantal huizen ben je misschien al honderd keer voorbijgereden, maar heb je nog nooit je oog op laten vallen”, lacht Frank Konnegem, bestuurslid van Scilla.

De heemkring had de drie tochten eigenlijk eerder al eens uitgewerkt en gepresenteerd ter ere van een Open Monumentendag of een soortgelijke gelegenheid, al zijn die nooit uitgegeven als permanente gids. “In het kader van ‘Staycation’ hebben we gevraagd om die als brochures uit te brengen”, zegt schepen voor Toerisme Kathleen Krekels (N-VA). Nadat de heemkundige kring de routes geüpdatet had, werden de drie tochten beschikbaar gesteld in de vorm van een brochure. Ze werden ook in een digitale versie gegoten. De applicatie biedt de mogelijkheid interessant beeld- en geluidsmateriaal toe te voegen.

Elke tocht heeft een andere insteek. De eerste wandeling ‘De Kerkelei. Een monument van een winkelstraat’ werpt een unieke blik op de geschiedenis van de Kerkelei als drukke handelskern in de twintigste eeuw. “Vroeger waren hier meer dan zestig handelspanden. Dat kan je je nu niet meer voorstellen”, aldus Konnegem.

Hotel-tramstation

De tweede wandeling ‘Historische wandeling door Schilde’ van 4,2 kilometer focust op de gebouwen die de tand des tijds overleefd hebben. De tocht passeert onder meer langs het heemhuis van Scilla zelf, dat vroeger een hoeve was voor onderdanen verbonden aan het aanpalende Dieghemhof.

Een andere opvallende stop is aan de huidige ING-bank en Stanford Fashion op de Turnhoutsebaan. Dat gebouw heette vroeger ‘Het Keizershof’ en deed dienst als hotel. “Je ziet dat niet als je er niet op gewezen wordt. Hendrik Conscience heeft hier zelfs nog verbleven. Zijn standbeeld kijkt erop uit”, vertelt Konnegem. Aan het einde van de negentiende eeuw kreeg het er een nieuwe functie bij: het werd het tramstation van Schilde op de tramlijn Antwerpen-Hoogstraten. Niet alleen personen werden met de tram vervoerd. “Hierheen werden onder meer groenten, fruit en melk naartoe gebracht om getransporteerd te worden”, verduidelijkt Paul Vekemans, bestuurslid van Scilla.

Van neoclassicisme tot Cottagestijl

Ten slotte actualiseerde Scilla de fietstocht ‘Langs oude en nieuwe gebouwen. Een architectuurreis van drie eeuwen door Schilde’. De toer van 19 kilometer doorheen Schilde en ‘s-Gravenwezel laat de architectuurliefhebber kennismaken met gebouwen in verschillende stijlen: van neoclassicisme en modernisme tot Cottagestijl en rococo.

Ook al is de zomervakantie reeds op haar einde, toch biedt ook de nazomer de ideale gelegenheid om één van de tochten uit te proberen. De drie tochten zijn in brochurevorm verkrijgbaar op het gemeentehuis of in de bibliotheek. Verder zijn ze gratis te downloaden in de Actionboundapp.