Ook Schilde wil gesprek aangaan met vriendinnen Julie Van Espen : “Heel veel respect voor hun vraag” Toon Verheijen

21 mei 2019

20u05 0

Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) van Schilde is net als zijn collega Bart De Wever in Antwerpen bereid om een gesprek aan te gaan met een groep vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen. De jonge vrouwen vragen om veiligere fietsroutes. Ze ijveren onder meer voor meer verlichting en meer camera’s. “We hebben enorm veel respect voor de dames”, zegt burgemeester Bauwens. “We willen dan ook graag een gesprek aangaan met hen samen met de omliggende gemeenten. We moeten samen bekijken hoe we de veiligheid kunnen aanpakken en verbeteren.”