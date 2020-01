Ook Groen Schilde hekelt grote bouwprojecten in dorpskernen: “Het Manhattan aan de Schijn” emz

21 januari 2020

16u50 0 Schilde Net als CD&V Schilde is ook Groen voorstander van een bouwpauze. De oppositiepartij vreest immers dat de verschillende bouwprojecten zullen zorgen voor een verhoogde druk op de leefbaarheid in ‘s-Gravenwezel: “Moet onze geplaagde dorpskern écht het Manhattan aan de Schijn worden?”, klinkt het bij Groen Schilde.

Afgelopen week bleek dat CD&V zich kritisch opstelde tegenover de verschillende appartementen in de dorpskernen van Schilde en ‘s-Gravenwezel. Daarbij ging de bezorgdheid vooral uit naar de Schoolstraat. Maar ook Groen Schilde maakt zich zorgen, al ligt de focus daarbij op het dorp van deelgemeente ‘s-Gravenwezel: “We kunnen de onvoorwaardelijke steun van het schepencollege aan de voortschrijdende teloorgang van deze dorpskern niet meer volgen”, klinkt het.

Glijdende schaal

De oppositiepartij meent vooral dat hun vrees werkelijkheid geworden is: “De goedgelovige buurtbewoners van de Moerstraat en Oudaen die dachten dat ze er met de projecten van bouwpromotor Costermans ervan af waren, zullen nu moeten vaststellen dat ze ongewild de deur wagenwijd hebben opengesteld voor een kettingreactie van nieuwe grootschalige projecten. Bovenop de vier (luxe)flatprojecten die het dorp nu al moet slikken, is er nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor nog een appartementsblok in Oudaen op nummer zeven”, zegt Peter Van Achteren van Groen Schilde.

Volgens Van Achteren zal het nieuwe bouwproject een negatief effect hebben: “Het hoeft geen betoog dat de huidige hinder en de druk op de leefbaarheid van ‘s-Gravenwezel alleen maar zal toenemen.” Hij beweert dat de komende projecten, die voorzien in een honderdtal appartementen, ervoor zullen zorgen dat de verkeershinder in een een doodlopende straat als de Oudaen en een druk bereden Kerkstraat stilaan catastrofaal zal worden: “Gelukkig hebben een aantal kritische burgers bezwaar ingediend”, klinkt het. Van Achteren vreest echter dat daar geen rekening mee zal gehouden worden: “Het licht is al lang op groen gezet in de beruchte ‘bouwkamer’ van het schepencollege”, zegt hij. Volgens hem gebruiken de bouwpromotoren voorgaande projecten als argument in hun voordeel: “Toch maar een bouwpauze inlassen?”, besluit hij.

Inspraak

Met die argumentatie gaat schepen voor Ruimtelijke Ordening Marian Van Alphen (Open VLD) allesbehalve akkoord. Volgens haar is de ‘bouwkamer’ een initiatief dat sinds de huidige legislatuur is ingeroepen om net een overleg te creëren met de bouwpromotoren: “Naar het voorbeeld van Brasschaat geven we daar met de schepenen een eerste advies aan de projectontwikkelaars alvorens de omgevingsaanvraag wordt ingediend. Ook al is dat geen bindend overleg, toch hopen we dat de bouwpromotoren met dat advies aan de slag gaan”, vertelt Van Alphen. Nadien verloopt alles langs de normale weg, waarbij de omgevingsaanvraag ook aan de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) wordt voorgelegd: “In de bouwkamer wordt dus niets op voorhand beslist”, zegt Van Alphen.

Verder legt de schepen voor Ruimtelijke Ordening uit dat de gemeente Schilde niet voor een bouwstop opteert: “Wij willen onze kop niet in het zand steken, maar met de bouwpromotoren de dialoog aangaan om te kijken hoe hun bouwprojecten binnen Schilde passen. Zo kunnen we meegeven als we een bepaald project op die plek te groot of niet wenselijk vinden. Verder kunnen wij met de bouwpromotoren kijken hoe hun projecten kunnen voorzien in de gemeenschap, bijvoorbeeld of er plaats is voor een kinderopvang. Mobiliteitsstudies geven dan weer aan of een bouwproject voor verkeersoverlast zorgt. Maar uiteindelijk is het eigendomsrecht één van de hoogste mensenrechten, dus ik kan niemand tegenhouden een bouwvergunning aan te vragen”, stelt Van Alphen.

Nieuwe beleidsnota

Voor het gemeentebestuur van Schilde is de woonproblematiek een belangrijk thema: “Momenteel werken we hard aan nieuwe beleidsnota. Het zal in de toekomst belangrijk worden de gemeenschap in onze dorpskernen te verdichten. In ons beleid zullen we ook trachten aandacht te schenken aan betaalbaar wonen via een gezonde mix aan mogelijkheden. Die beleidsnota zullen eerst aan de Gecoro en dan aan het schepencollege voorgelegd worden alvorens naar de gemeenteraad te gaan”, besluit Van Alphen.