Ontdek het winterse Schildehof met natuurgids emz

27 december 2019

12u18 1 Schilde Op zondag 5 januari nodigen de natuurgidsen Schilde de inwoners uit om het Schildehof samen te ontdekken. De natuurparel heeft immers ook in de winter heel wat te bieden.

Het gemeentebestuur van Schilde zal de komende zes jaar ook 750.000 euro investeren in het Schildehof. Daarvan zal de helft uitgaan naar natuurbeheer. De natuurparel is dan ook een belangrijke leef- en broeiplaats voor zoogdieren als egels, wezels en insecten. Verder herbergt het ook heel wat schitterende flora. Daarom organiseren de natuurgidsen van Schilde op zondag 5 januari een wandeling van twee uur doorheen het belangrijk patrimonium. Wandelaars zullen in verwondering zijn over hoe de natuur ook in de winter leeft.

De gratis wandeling van twee uur onder begeleiding start om 14u30 aan de ingang van het Schildehof.