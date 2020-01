Onderwaterfotograaf en milieuactivist kaart verval ecosystemen aan emz

27 januari 2020

16u20 0 Schilde De gemeente Schilde krijgt op woensdag 5 februari bezoek van de Nederlandse onderwaterfotograaf en milieuactivist Dos Winkel. Als bedenken en medeoprichter van Sea First Foundation vertelt hij hoe iedereen kan bijdragen aan een gezondere planeet.

Iedere dag verdwijnen er wereldwijd 27 miljoen bomen. Daardoor moet de atmosfeer en de oceaan steeds meer koolstofdioxide verwerken. De gevolgen daarvan zijn nefast voor het dierlijk en menselijk leven op aarde, op het land en in het water. Daarover kan onderwaterfotograaf en milieuactivist aardig meespreken. Dertig jaar lang dook hij in alle mogelijke ecosystemen: van tropische tot ijskoude wateren. In die periode zag hij de natuur achteruit gaan en verdiepte hij zich in de oorzaken van het verval. Als bedenken en medeoprichter van de milieuorganisatie Sea First Foundation zet hij zich ook in als milieuactivist. Hij legt uit hoe bijdragen aan een gezondere planeet ook een positieve invloed heeft op de menselijke gezondheid.

De gratis lezing van Dos Winkel in samenwerking met Sea First en artsen voor Duurzaamheid vindt plaats op woensdag 5 februari van 20 uur tot 21 uur 30 in Werf 44.