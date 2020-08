Ondanks corona doet studente-bloemendesigner goede zaken: “Agenda geboortebloemen zit vol tot september” emz

21 augustus 2020

11u47 0 Schilde De coronacrisis deelt rake klappen uit aan handelaars en ondernemers. Ook de studente-bloemendesigner Davina Cohen (20) van Tout En Fleurs uit Schilde moest zich heruitvinden. “Ik ontwikkelde dozen met een waterreservoir om boeketten naar mijn klanten te verzenden”, vertelt ze. Hoewel evenementen als trouwfeesten wegvielen, bleven andere bestellingen vlot binnenkomen.

Nog maar net afgestudeerd als florist in avondonderwijs, maar wel al samenwerkingen gedaan met Nora Gharib, Astrid Bryan, An-Katrien Casselman en Kim Van Oncen. Dat kunnen er niet velen zeggen. Studente lerarenonderwijs Davina Cohen kan dat wel. Met haar eigen onderneming Tout En Fleurs ontwerpt ze niet enkel boeketten in haar atelier, maar verzorgt ze ook de bloemendecoratie voor evenementen als trouwfeesten.

Bloemen aan deurlijst

Dat ondernemerschap zit al van kindsbeen af in Davina. “Mijn mama is herborist. Ik ging dan op vijfjarige leeftijd bloemen plukken en verkopen. Als ik acht was, zei ik dat ik oud genoeg was om stage te gaan doen in de bloemenwinkel over het schoonheidsinstituut van mijn moeder. In het middelbaar ging iedereen fuiven, maar ik hield me bezig met bloemen.”

Nadat ze haar middelbaar onderwijs had afgerond, was ze klaar om haar eigen bedrijfje op te starten. Inspiratie zocht de bloemenontwerpster vooral in boeken of het internet. Ze volgde na haar middelbaar onderwijs wel een opleiding tot florist, maar daar voelde ze zich te veel in een keurslijf gestoken. “Daar moest ieder boeket compact en bol zijn. Maar ik laat een bloem zijn wie ze is, ook al heeft ze een kronkel. Ik ga weg van het klassieke: bloemen aan een oude fiets, rond een jeep, op een muziekstaander... Toen mijn mama een deurlijst weg wou doen, heb ik die gebruikt om bloemen rond te hangen. Rond elk voorwerp zie ik bloemen. Velen vragen mij waar ik alles geleerd heb, maar dat heb ik niet. Ik voel gewoon aan hoe ik bloemen moet steken”, lacht Davina.

Het verhaal van Davina werkt inspirerend voor haar omgeving. “In het middelbaar werd wel eens met de bloemen gelachen. Ik ben die bezigheid dan ook stiekem beginnen doen. Maar nu hoor ik vaak ‘door u wil ik ook mijn dromen volgen’”, zegt ze. Al is het jonge ondernemerschap hard werken. “Het is een passie, geen opgave. Ik vind rust in de natuur. Maar ik kan het niet even stopzetten. Constant ben ik er mee bezig. Ik lig wel eens wakker van projecten, ja.”

Nieuwe projecten

En dan slaat het coronavirus ook nog eens toe. “Normaal gezien was de hele zomer volgeboekt. Maar alle evenementen kwamen stil te liggen. De trouwfeesten zijn verzet naar november-december.” Toch was er voor Davina ook een positieve keerzijde. Als studente lerarenonderwijs moest ze thuis les volgen. “Ik had wel opdrachten, maar kon thuis veel meer bezig zijn met de bloemen. Eigenlijk ben ik redelijk goed kunnen blijven werken. De aanvragen bleven binnenstromen. Ook de decoraties voor geboortes viel niet stil: die agenda zit tot eind september vol.”

Ook gaf de crisisperiode Davina de kans om na te denken over de toekomst en nieuwe dingen te ontwikkelen. “Normaal gezien komen zelfs klanten uit West-Vlaanderen hier boeketten halen. Maar dat ging door corona niet. Ik heb een doos ontworpen om de bloemen op te sturen. Door het waterreservoir konden ze zeker 48 uur voort. Dat is zeker een blijver. Daarnaast heb ik na de lockdown twee ‘styleshootings’ opgezet, een fotoshoot waarbij ik met bloemen een juiste sfeer creëer. Ook dat is iets wat ik in de toekomst nog vaker wil doen. Sinds corona is Tout En Fleurs er dus zeker op vooruitgegaan.”

Verder werkt Davina momenteel aan een groot evenement met Hanne van K3, al kan ze daar nog niet veel over kwijt. Ook hoopt ze binnen een jaar een ander project op te starten, waarbij haar lerarenopleiding wel van pas zou kunnen komen. “Hopelijk kan ik dan mijn eigen ‘flowerschool’ oprichten, waar geïnteresseerden per week les kunnen komen volgen in mijn atelier. Dan zou ik echt mijn grote droom waarmaken.”

Meer informatie over Tout En Fleurs via www.toutenfleurs.store.