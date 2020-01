Nieuwe loopwedstrijd ‘SchilRun’ daagt sportievelingen uit emz

20 januari 2020

12u33 1 Schilde De gemeente Schilde pakt op zondag 29 maart uit met de nieuwe loopwedstrijd ‘SchilRun’. Op die manier wil de gemeente jong en oud de kans geven om de schoonheid van Schilde al lopend te verkennen.

Schilde heeft er een sportief evenement bij. Op zondag 29 maart wordt voor het eerst de ‘SchilRun’ georganiseerd bestaande uit drie verschillende wedstrijden door Schilde en ‘s-Gravenwezel. Voor de jongsten uit de gemeente is er de Kidsrun met een parcours van een kilometer, de beginnelingen lopen vijf kilometer in de Startrun, de gevorderden wagen zich met de SchilRun aan een afstand van twaalf kilometer. Ook supporters zijn meer dan welkom. De loopwedstrijd wordt opgeleukt door muzikale beats van Surrounder.

Inschrijven kan via www.schilrun.be. Wie zich inschrijft voor de vijf of twaalf kilometer krijgt een trainingsschema van Kinexpert om zich helemaal klaar te stomen. De wedstrijd gaat van start aan het gemeentehuis in Schilde. De kostprijs bedraagt 5 euro voor de Kidsrun, 10 euro voor de Starters Run en 15 euro voor de SchilRun. Iedere deelnemer krijgt een medaille van de SchilRun en wordt bevoorraad onderweg en aan de finish. Deelnemers van de vijf en twaalf kilometer krijgen een elektronische chip inclusief een deelnamenummer in samenwerking met de Sporta-federatie vzw. De snelste drie lopers van zowel de Starters Run als de SchilRun ontvangen een beker.

Meer informatie bij Dienst vrije tijd en welzijn (Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde) via 03.380.07.47 of sport@schilde.be.