Nieuwe fase aanleg fietspaden start op 30 september Toon Verheijen

24 september 2019

15u05 0 Schilde De aannemer start op 30 september met de volgende fase van de grote werken voor de aanleg van een fietspad langs de N121. In de bebouwde komt wordt ook de volledige rijweg vernieuwd.

De werken aan het fietspad langs de Brasschaatsebaan / Gilles de Pélichylei startten in november 2018 en gaan nu een volgende fase in. Er zal nu gewerkt worden vanaf de Heidedreef tot aan de Turnhoutsebaan. Naast de aanleg van het fietspad wordt binnen de bebouwde kom ook de rijweg vernieuwd.

Tijdens de werken geldt enkelrichting in de richting van het centrum van Schilde. Zwaar vervoer boven de 3,5 ton moet omrijden via de Houtlaan. Voor verkeer tot 3,5 ton is er een omleiding voorzien langs de Vloeyenbergdreef en de Missionarislei. Het gemeentehuis is bereikbaar via de Dennenlaan, Groenelaan en de Kapelstraat. Ook de brandweg zal opengesteld worden en wordt tijdelijk enkelrichting.

Tijdens de tweede fase van deze werken, die start op 18 november en duurt tot 9 december, wordt de Dennenlaan volledig afgesloten en komen er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van de N12 en de Vloeyenbergdreef.

Drie miljoen

Het totale project gaat om de aanleg van ontbrekende fietspaden in beide richtingen vanaf Brasschaatsebaan tot Gillès De Pélichyle met kruispunt aan de Veldlei. De kostprijs van de totale werken bedraagt zo’n drie miljoen euro.