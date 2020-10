Nieuwe expo Albert Van Dyck Museum vertelt geschiedenis videogames: van Pacman tot Fortnite emz

12 oktober 2020

10u50 1 Schilde Het Albert Van Dyck Museum in Schilde pakt uit met een nieuwe expositie. ‘Replay’ vertelt de geschiedenis van de videogames als cultureel en historisch fenomeen. De tentoonstelling loopt van 20 oktober tot 3 januari.

In de jaren 70 drongen de videogames het leven van de gewone man binnen. Vandaag is de maatschappelijke impact van gamen enorm. Waar het begon bij simpele spelletjes als Pacman, zijn games dankzij Virtual Reality realistischer dan ooit. Het populaire ‘Fortnite’ breekt dan weer absolute records met 350 miljoen geregistreerde spelers.

De tentoonstelling behandelt verscheidene aspecten van de gamewereld: het ontstaan van videogames, de impact op het vrijetijdsleven en de groei naar een popcultuurfenomeen waar zelfs non-gamers niet langer omheen kunnen. In samenwerking met Multiplay toont het Albert Van Dyck Museum een uitgebreide collectie aan arcadekasten, consoles en computers. Ook magazines, posters en andere documenten geven een inzicht in de gamewereld.

‘Replay’ loopt van 20 oktober tot 3 januari in het Albert Van Dyck Museum op de Brasschaatsebaan 30 in Schilde. Het museum is geopend tussen 10 en 17 uur van dinsdag tot vrijdag en tussen 13 en 17 uur op zaterdag en zondag. Een bezoek is enkel mogelijk op afspraak. Dat kan geboekt worden via www.schilde.be/afspraakmuseum. Meer informatie via dienst cultuur: 03 380 16 37 of cultuur@schilde.be.