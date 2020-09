Natuurvereniging GroenRand maakt in vier ploegen omgeving Antitankgracht schoon op World Cleanup Day emz

14 september 2020

19u11 9 Schilde Ook GroenRand neemt deel aan de World Cleanup Day komende zaterdag. Vanop vier verschillende locaties trekt de natuurvereniging met vrijwilligers erop uit om de omgeving van de Antitankgracht schoon te maken.

Al verschillende jaren zet GroenRand zich in voor de Antitankgracht. De World Cleanup Day laat de milieubeweging dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan. “Onze doelstelling is om onze Voorkempense parel weer te laten blinken, een echte poetsbeurt dus”, zegt GroenRand-coördinator Dirk Weyler. Dat wordt een hele klus. De Antitankgracht strekt zich immers uit over een lengte van 33 kilometer: de waterloop verbindt het Albertkanaal in Oelegem met de Schelde in Berendrecht.

Otter

Een schone Antitankgracht komt heel wat fauna en flora ten goede. Dat geldt zeker voor een opvallende bewoner van het kunstmatig kanaal. Eind 2019 stelde sporenonderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vast dat de otter zijn weg had gevonden naar de waterloop. Om ervoor te zorgen dat de diersoort zich er permanent vestigt, is een schone omgeving cruciaal: de otter is uiterst gevoelig voor vervuiling.

De opruimactie van GroenRand vindt plaats op zaterdag 19 september. De Vlaamse organisatie tegen zwerfvuil ‘Mooimakers’ zorgt voor opruimmateriaal. Deelnemende vrijwilligers vertrekken vanop vier locaties. Voor Kapellen en Stabroek wordt er om half 1 verzameld op de hoek van Hoogeind en de Plantinlaan in Stabroek. In de gemeentes Schilde en Ranst zijn deelnemers tussen half 10 en 10 uur welkom aan Heemhuis Scilla op de Alfons Van den Sandenlaan 4 in Schilde. Wat Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) en Schoten betreft, wordt er om 10 uur verzameld op het kruispunt van de Vestlaan-Vaartlaan-kanaal Dessel-Schoten in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht). In Brasschaat starten de vrijwilligers om half 3 aan het Fort van Brasschaat. Daar wordt louter kleinschalig opgeruimd door de lokale antenne van GroenRand. Er werd in Brasschaat onlangs nog zwerfvuil geruimd aan het Antitankkanaal.

Credits video: Frank Vermeiren