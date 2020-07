Na heropflakkering corona: ook alternatief feestweekend voor Carrousel gaat niet door emz

27 juli 2020

19u36 0 Schilde De organisatie van Carrousel heeft besloten De organisatie van Carrousel heeft besloten haar feestweekend van 7 en 8 augustus in ‘t Parkske van Schilde af te blazen. De tweede coronagolf ligt aan de basis van de beslissing.

Als alternatief voor de muzikale dinsdagavonden in augustus had de organisatie van Carrousel een feestweekend uitgewerkt met een quiz in open lucht en twee concerten. Daarvoor werd nog toestemming verleend door de gemeente. Het evenement zou in bubbels van zes personen doorgaan.

De kaarten liggen nu echter heel anders. Dat beseft ook Carrousel. “De tweede coronagolf slaat sneller en harder dan we hadden verwacht en gevreesd. Gezien de huidige maatregelen worden bubbels van 6 voor Carrousel moeilijk. We merken dat ook de kracht van het virus exponentieel toeneemt, vooral in en rond Antwerpen. Daardoor hebben we sterke twijfels om binnen twee weken probleemloos zoveel mensen samen te brengen in ‘t Parkske”, klinkt het.

Gezondheid prioritair

Na overleg met het gemeentebestuur van Schilde hakt Carrousel een moeilijke knoop door. “Annuleren lijkt ons de enige juiste beslissing, hoe hard we ook balen na twee keer voor niets een evenement te organiseren. De gezondheid van onze bezoekers en medewerkers is prioritair.” Ondanks die bittere pil blikt de organisatie al vooruit. “Wij blijven de komende weken vooral in ons kot en richten onze pijlen helemaal op de zomer van 2021. Hopelijk kunnen we jullie dan terug op een normale manier ontvangen in ‘t Parkske.”

De 25 ingeschreven ploegen voor de quiz krijgen een e-mail met de keuze het inschrijvingsgeld te laten terugstorten of het te doneren aan ‘Sri Lanka women’s association Belgium’.