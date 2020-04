Na de beren zijn de eendjes daar: studente maakt een tocht in het Schildehof emz

10 april 2020

16u39 0 Schilde Charlotte De Wilder (18) uit Schilde heeft een eendjeswandeling gemaakt in het Schildehof. Op die manier hoopt de studente maatschappelijk werk iets te kunnen betekenen voor de gemeente Schilde. De tocht valt in de smaak bij de kinderen. “Het is leuk een verhaaltje te kunnen volgen”, klinkt het.

Door de coronacrisis kon Charlotte, die maatschappelijk werk aan de Karel De Grote Hogeschool studeert, haar stage niet afmaken. Ze probeert nu haar uren aan te vullen met vrijwilligerswerk. Een van die projecten is haar eendjeswandeling voor de kinderen in het Schildehof. “Ik heb mijn inspiratie gehaald bij het concept van de berenjacht. Bij de tocht komen de kinderen twaalf prenten tegen. Die vertellen een verhaal met Lotte en eendjes in de hoofdrol. Daarnaast hangen er ook weetjes over eenden”, licht Charlotte toe.

Verveling

De wandeling begin achter de Oranjerie aan het Schildehof. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de coronamaatregelen wel in acht genomen moeten worden. Voor de kinderen zorgen de prenten voor een leuke wandeling. “De verveling begint toch wel toe te slaan. Maar dit is wel fijn. Onze kinderen kunnen ook opdrachtjes doen”, vertelt een mama die met haar drie kinderen de wandeling aan het maken is.