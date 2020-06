Museum Albert Van Dyck heropent, maar enkel op afspraak emz

18 juni 2020

Het Museum Albert Van Dyck in de gemeente Schilde heropent op dinsdag 23 juni. Een bezoek gebeurt wel op afspraak.

De schilder Albert Van Dyck leefde de laatste twintig jaar van zijn leven in de gemeente Schilde. De prachtige landschappen dienden tussen 1931 en 1951 als inspiratie voor zijn schilderijen. In het Museum Albert Van Dyck aan het gemeentehuis herbergt de gemeente 298 werken van de kunstenaar. Die kreeg ze in bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap.

Vier bezoekmomenten per dag

Vanaf 18 mei mochten de musea als gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw openen. De gemeente Schilde wacht nog tot dinsdag 23 juni. Wie dan Van Dycks werken wil komen bewonderen, moet een afspraak maken. Daarenboven zijn de expositieruimtes enkel toegankelijk per bubbel. Per dag zijn er vier bezoekmomenten van één uur.

Het Albert Van Dyck Museum is open van dinsdag tot vrijdag is dat van 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur, op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Reserveren kan via een reserveringsformulier op de gemeentelijke website of telefonisch op het nummer 03 380 16 83.