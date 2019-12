Moeder en dochter krijgen parkeerboete voor eigen deur: “Geef ons gewoon een bewonerskaart” Ewoud Meeusen

02 december 2019

18u22 0 Schilde Sabine Devos (50) en haar dochter Joy Groenen (21) geloofden hun eigen ogen niet toen ze vorige week twee boetes in hun brievenbus kregen. De bewoonsters van een appartement naast de drukke Turnhoutsebaan werden bestraft omdat hun parkeerschijf niet in orde was. “Geef ons een bewonerskaart”, zucht Sabine.

Vorige week ontvingen Sabine en Joy allebei een boete van 30 euro wegens te lang parkeren. Hun auto’s stonden vlak aan hun woning op de Turnhoutsebaan. Daar mag je tussen 6 uur ‘s morgens en 9 uur ‘s avonds niet parkeren zonder parkeerschijf, ook de buurtbewoners niet. Daardoor komen moeder en dochter in een lastige situatie: “Ik werk net als mijn dochter in shiften. Hoewel ik ‘s morgens vaak om 4 uur naar mijn werk moet vertrekken, moet ik ‘s avonds tot 21 uur opblijven om ervoor te zorgen dat mijn parkeerschijf in orde is”, klaagt Sabine.

Sinds een half jaar beschikken Sabine en Joy allebei over een eigen auto. Vorige week kregen ze voor het eerst een parkeerboete. “Ik heb meteen naar de politie gebeld om de situatie uit te leggen. De agent begreep onze situatie, maar zei dat vooral de handelaars in de buurt geen bewonerskaarten wilden”, vertelt Sabine.

Alternatieve plaatsen

De gemeente probeert de problematiek aan te pakken met het aanbieden van alternatieve parkeerplaatsen. Voor bewoners van de Turnhoutsebaan, komt dat soms neer op 10 à 15 minuten wandelen. Vaak zijn ze al snel ingenomen. “Bovendien zijn er geregeld vandalen aan het werk”, zegt Joy.

Volgens Sabine is de parkeersituatie aan de Turnhoutsebaan onhoudbaar, zeker nu aan de Brasschaatsebaan wegenwerken plaatsvinden. Voor Sabine is de oplossing eenvoudig: “Hou de alternatieve parkeerplaatsen vrij voor de shoppers en geef de bewoners van de Turnhoutsebaan een bewonerskaart.”