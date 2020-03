Modebewuste zusjes strijken neer in Schilde met pop-upstore emz

02 maart 2020

17u39 0 Schilde Tussen 16 maart en 15 juni beleven de modebewuste Schildenaren hoogdagen. De drie zusjes Julie (31), Kay (34) en Clio (37) Hendrickx uit Heusden-Zolder, die het brein zijn achter het Belgische modelabel Les Soeurs, strijken met een pop-upstore neer op de Turnhoutsebaan. Hun concept stores staan vooral bekend vanwege hun trendy en betaalbare ‘musthaves’.

Al in hun tienerjaren waren Julie, Kay en Clio dol op kleding, juwelen en andere accessoires. “We waren modemeisjes met de portefeuille van een student. Daarom begonnen we onze eigen juwelen te maken of eigen broeken te stikken”, lacht Clio. Die hobby liep al snel uit de hand. “Vriendinnen van vriendinnen wilden bij ons juwelen bestellen. Vervolgens begonnen we met ons homeparty-concept onze spullen bij mensen thuis te verkopen”, licht Clio toe.

In 2013 begonnen de zusjes Hendrickx met een professionele webshop. Het jaar daarop had ook hun eerste pop-upstore in Hasselt veel succes. Ondertussen hebben de zusjes Hendrickx al vijf permanente winkels in Hasselt, Antwerpen, Gent, Maastricht en Knokke. Nu willen ze ook de plaatselijke behoeftes van Schilde leren kennen. “De korte afstand van de Belgische modestad Antwerpen, het mondaine karakter en de florerende lokale handel van de Antwerpse deelgemeente leidde ons naar Schilde”, klinkt het.

Trendsetters

In de pop-upstore zal de shopper een verzameling van trendgevoelige en modebewuste juwelen, accessoires, kleding- en interieurstukken kunnen terugvinden. Het aanbod aan ‘musthaves’ vormt een weerspiegeling van de kleerkast en het interieur van de zusjes Hendrickx. “We baseren ons zowel voor onze eigen kledingdesigns als voor items die we elders aankopen voor de volle honderd procent op onze persoonlijke smaak. Wel houden we het betaalbaar. Zo willen we eigenlijk het boetiekgevoel met ketenprijzen combineren”, zegt Clio.

Wie graag een kijkje wil nemen, kan tussen maandag 16 maart en maandag 15 juni terecht op de Turnhoutsebaan 266 in Schilde. Meer informatie via www.lessoeurs.be.