Minder woninginbraken, meer jongeren opgepakt: lokale politie Voorkempen geeft cijfers voor 2019 vrij emz

25 juni 2020

18u57 6 Schilde Het aantal woninginbraken in Zoersel, Malle, Schilde en Brecht is het voor het derde jaar op rij gedaald, van 404 in 2018 naar 373 in 2019. Opvallend: in 2019 werden bijna dubbel zoveel jongeren opgepakt, namelijk 100, ten opzichte van 57 in 2018. Dat blijkt uit de cijfers van de lokale politie Voorkempen.

Voor de politieagenten uit de zone Voorkempen was 2019 een druk jaar. Per dag kwamen gemiddeld 75 meldingen binnen, goed voor 45 interventies. In 47 procent van de gevallen was de politie binnen tien minuten ter plaatse, bij dringende gevallen was dat 74 procent.

Hangjongeren

Dat leidde tot 580 aanhoudingen. Dat is geen significant verschil met 2018. Wat wél opvalt, is dat de bestuurlijke aanhoudingen bij jongeren steeg van 57 naar 100. “We kregen te maken met groepjes hangjongeren, voornamelijk bij fuiven. Ze kwamen er vechten met andere jongeren en hen bedreigen. Soms was er sprake van druggebruik en verboden wapendracht. Onze ploegen interventie en wijkwerking hebben extra toezicht gehouden. Jongeren die overlast veroorzaakten, werden systematisch gecontroleerd”, vertelt woordvoerster Greet Wouters.

(Lees verder onder de foto)

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken nam voor het derde jaar op rij af. Terwijl er in 2018 404 gevallen waren, daalde dat in 2019 naar 373. In de donkere wintermaanden januari en februari gebeurden er zelfs de helft minder woninginbraken in vergelijking met 2018. “We zijn tevreden over die lichte daling, al is die niet significant. Iets simpels als wegenwerken kan er al toe leiden dat een bende bijvoorbeeld niet in Schilde geraakt”, licht Wouters toe.

Volgens politiecollegevoorzitter en burgemeester van Schilde Dirk Bauwens blijft woninginbraak ondanks de daling een permanent aandachtspunt. “We bieden dan ook gratis dienstverlening in verband met diefstalpreventie”, zegt hij. Wie lange tijd niet thuis is of langdurig op reis gaat, kan een gratis politiebezoek van twee keer per week aanvragen.

(Lees verder onder de tabel)

Minder ongevallen met gewonden

Het laatste decennium is er veel tijd en energie gekropen in verkeersveiligheid. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Terwijl er in 2012 nog 1.531 verkeersongevallen waren, telde de politie in 2019 er 558. Dat is er slechts ééntje minder dan in 2018. Wel nam het aantal ongevallen met gewonden af van 186 naar 166. Er viel één dode meer dan in 2018. “Elke dode is er eentje te veel, maar het aantal doden blijft laag in vergelijking met andere zones”, kadert Wouters.

Van de gecontroleerde voertuigen bij bemande snelheidscontroles reed 8,7 procent te snel tegenover 7,1 procent in 2018. Bij trajectcontroles was dat slechts 0,2 procent. “Dit jaar zijn er drie trajectcontroles bijgekomen. Dat werkt”, vertelt Wouters. Van de 29.496 gecontroleerde chauffeurs keken er 267 te diep in het glas en testten 33 positief op drugs.

(Lees verder onder de tabellen)

Drugspreventie

Voor intrafamiliaal geweld, net als woninginbraken en verkeersveiligheid focuspunten in het zonaal veiligheidsplan, kreeg de Lokale Politie Voorkempen 288 meldingen. Daarvoor is de politie afhankelijk van de aangiftebereidheid van de slachtoffers.

Het aantal inbraken in voertuigen kende een lichte stijging van 48 in 2018 naar 86 in 2019. Dat geldt ook voor de fietsdiefstallen: van 205 in 2018 naar 218 in 2019. “Die cijfers fluctueren sterk. Niet iedereen doet immers aangifte voor een gestolen fiets”, zegt Wouters.

(Lees verder onder de tabellen)

Ook drugspreventie is een belangrijk aspect. Daaraan werd 53 uur meer besteed tegenover 2018. Er werden 271 processen-verbaal opgesteld tegenover 325 in 2018: 208 voor drugsbezit, 43 voor drugshandel, 11 voor teelt en 9 voor in- en uitvoer.