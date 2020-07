Minder Mobielen Centrale (MMC) is op zoek naar vrijwillige chauffeurs emz

03 juli 2020

17u28 0 Schilde De Minder Mobielen Centrale (MMC) in Schilde is op zoek naar vrijwillige chauffeurs. Dat zijn bij voorkeur mensen die in Schilde of in de directe omgeving wonen.

De MMC is een dienst voor mensen met vervoersproblemen. Die is niet enkel bedoeld voor oudere mensen, maar ook anderen die tijdelijk minder mobiel zijn of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voor die dienst worden nog chauffeurs gezocht. De enige vereiste is dat je een eigen wagen ter beschikking hebt. Daarenboven moeten de vrijwilligers zich af en toe kunnen vrijmaken.

Kilometervergoeding

Voor de vrijwilligers is er een vergoeding van 0,33 euro per kilometer. Daarbovenop komt een omniumverzekering als aanvulling op de eigen verzekering. Wanneer wel of niet kan worden gereden, ligt in handen van de vrijwilliger. Die kan zich eenvoudig en zonder verplichtingen aansluiten of stoppen. Voor de planning van de ritten krijgt de vrijwillige chauffeur ondersteuning vanuit de centrale.

Meer informatie of je aanbieden als vrijwillige chauffeur kan via het Sociaal Huis (Turnhoutsebaan 67) in Schilde op het nummer 03 383 62 18 of per mail naar mmc@schilde.be.