Milieuraad bekroont voor 23ste keer milieubewust initiatief: “Teken van solidariteit” Ewoud Meeusen

20 november 2019

10u10 0 Schilde Ook dit jaar beloont de gemeentelijke milieuraad een goed initiatief van een individu, organisatie of vereniging met een milieuprijs: “De ideeën kunnen heel variabel zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de actie zich richt op het milieu, de natuur of duurzaamheid”, vertelt voorzitter van milieuraad Rudi Segers.

De milieuraad van Schilde wil daarmee vooral een steuntje in de rug geven aan milieubewuste initiatieven of ideeën: “De geldprijs van 250 euro is voornamelijk een signaal dat we als milieuraad het initiatief op prijs stellen. Milieubewust zijn is immers een teken van solidariteit. Wij moeten allemaal iets doen aan de natuur en het klimaat”, vertelt Segers.

Greenplease vzw

Vorig jaar won Greenplease vzw de milieuprijs, omdat ze opvallende acties organiseerden die mensen aanzetten tot behoud van groen en natuur. In 2018 kocht de vzw het Zevensterbos van 1,7 hectare aan de Houtlaan in Schilde. Tot 20 december kunnen originele ideeën of initiatieven ingestuurd worden.