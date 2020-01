Mercedes rijdt ondanks betonblok in op terras: “Ongelofelijk. Dat ding weegt een ton” emz

22 januari 2020

16u18 0 Schilde De bestuurder van een Mercedes is in de nacht van zondag op maandag rond half twee ingereden op het terras van Bistro Bodega Gilles in Schilde. Zelfs de betonblokken voor het terras hielpen niet. “XXX”, zucht bistro-eigenaar Sergio Demeester (53).

Remporen en een olievlek op het fietspad en stukken carrosserie in de haag zijn de sporen van het ongeval dat in de nacht van zondag op maandag aan de Sint-Jobsesteenweg plaatsvond. De bestuurder van een Mercedes knalde in de bocht op het betonblok dat voor het terras van Bistro Bodega Gilles stond. “Ongelofelijk. Dat ding weegt meer dan een ton. Door het voorval is een terrastafel, een bloembak en een deel van de verlichting vernield. Dat gebeurt niet als je vijftig per uur rijdt”, zegt Sergio.

Sinds anderhalf jaar baat Sergio samen met zijn zoon Jonathan de zaak uit. “Toen we de zaak in de zomer openden, zeiden de eerste klanten dat ze benieuwd waren hoe lang het zou duren alvorens een auto onze bistro zouden binnenrijden. Blijkbaar zijn hier de voorbije jaren al een Rolls Royce, een Bentley en een BMW in geknald”, klinkt het.

Volgens de lokale politie Zone Voorkempen gebeurden er de laatste jaren geen zware ongevallen op het kruispunt. “De N121 (Kerkstraat-Gillès de Pélichylei) loopt in een scherpe bocht van negentig graden, maar de signalisatie is correct en duidelijk. Er staan gevaarsborden die aangeven dat er een scherpe bocht aankomt en in de bocht zelf staan voorrangsborden”, klinkt het.

Haantjesgedrag

Volgens Sergio is die signalisatie niet voldoende. “In de omliggende straten is er een trajectcontrole. Maar in het Dorp willen de chauffeurs hun verloren tijd inhalen, met toeterende auto’s en gierende banden tot gevolg. Ze pakken de bochten op dit kruispunt met grote snelheid en het stopbord aan de Sint-Jobsesteenweg wordt compleet genegeerd. Enkel een verkeerslicht kan nog soelaas brengen om het haantjesgedrag in de kiem te smoren.”

Ook Vlaams Belang-gemeenteraadslid Marijke Dillen waarschuwt voor de erg onveilige situatie aan het kruispunt: “Ik wil niet verantwoordelijk zijn als er ooit een auto in de zomer op het terras inrijdt. Moeten er echt doden vallen alvorens er maatregelen genomen worden?”

Gewestweg

Burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) passeerde maandagavond zelf nog langs het terras van de bistro op het kruispunt om de schade op te meten. “Vroeger stond hier een vangrail, maar die katapulteerde de auto’s weg. Daarom staan hier nu betonblokken”, zegt hij.

Maar ook die blokkade kon de Mercedes niet tegenhouden. “Aan overdreven snelheid kunnen we als gemeente natuurlijk weinig doen. Verder is de N121 jammer genoeg een gewestweg. Maar in afwachting van een reactie van het Vlaamse Gewest, zullen wij als gemeente proberen maatregelen te treffen”, besluit Bauwens.