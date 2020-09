Matthias (18) lanceert kledinglijn met zelfontworpen prints: “Ik wil zélf mijn kansen maken” emz

25 september 2020

14u13 0 Schilde Matthias Mertens (18) uit Schilde is net aan zijn universitaire opleiding Handelswetenschappen begonnen, maar een eigen bedrijfje heeft hij al. Vorige week lanceerde hij ‘Placedesigns’, een lijn van kleding met zelfontworpen prints. Daarmee hoopt hij naam en faam te verwerven in de modewereld.

Reeds op jonge leeftijd was Matthias bezig met ontwerpen. Aan het begin van het middelbaar volgde hij een jaar ‘photoshop en illustratie’ aan de Academie in Borsbeek. Telkens als hij zich verveelde, begon hij te ontwerpen. “Ik had die allemaal op mijn computer staan, maar wat deed ik ermee? Niets! Omdat ik toch wel graag met ‘streetwear’ bezig ben, besloot ik ze op truien en andere kledij te zetten.”

Exclusief en comfortabel

Nadat Matthias anderhalf jaar familie en vrienden als testpubliek gebruikte, was hij klaar om de grote stap te zetten. Hij werd student-zelfstandige. En vorige week dropte zijn kledinglijn ‘Placedesigns’ de eerste ontwerpen. “Voorlopig beperk ik me tot truien en T-shirts. Er zit ook een joggingbroek bij. De eerste lading van zestig stuks is bijna verkocht.” Wat het succes verklaart? “Het is haalbaar en betaalbaar, maar ook exclusief en luxueus. De textiel komt uit Amerika. Een trui kost 75 euro, maar is wel hoogkwalitatief en enorm comfortabel.”

Vorig weekend bracht Matthias alles in orde voor de volgende lading, die binnen vier à vijf weken vrijgegeven wordt. Voor de ontwerpen zoekt hij inspiratie in wat op het moment ‘hot’ is. Wat de kleuren betreft, laat hij zich leiden door het seizoen.

Prioriteiten stellen

In de kledinglijn runnen kruipt heel wat tijd. Naast de taak van ontwerper, producent en verkoper neemt Matthias ook de rol van model op zich. “Het zal niet makkelijk worden om alles met mijn studies te combineren, maar heb wel vertrouwen in dat het zal lukken.”

Al moet hij daar wel wat voor opgeven. “Voorlopig ben ik nog niet naar mijn voetbaltrainingen kunnen gaan. Waar mijn vrienden na de les op café pintjes gaan drinken, ga ik naar huis om te werken. Het hoort erbij. Ik wil mijn kansen zélf maken. Dat is iets wat op school eigenlijk nooit geleerd wordt”, zegt Matthias.

Internationaal

Voorlopig situeert zijn cliënteel zich vooral in Schilde en het Antwerpse. “Maar ik heb ook al pakketjes naar Gent of Limburg opgestuurd.” Zijn droom? “Ik hoop binnen een paar jaar internationaal te gaan met mijn kledinglijn”, besluit de ambitieuze Matthias.

De kledinglijn bekijken kan op www.placedesigns.be.