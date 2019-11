Mathieu van der Poel krijgt zijn ‘gestolen’ spullen terug: “Wij zijn geen dieven, maar dat weet Mathieu nu wel” Toon Verheijen

11 november 2019

15u20 0 Schilde Veldrijder Mathieu van der Poel vloekte eerder deze week toen hij tijdens een training zijn trainingsvest en racebril kwijtgeraakte. Hij noemde de persoon die de spullen had meegenomen een ‘eikel’ en een dief, maar kijk: de eerlijke vinder Walter Van Loon heeft hem de spullen persoonlijk teruggebracht in Niel. “Ik ben al blij dat ik heb kunnen uitleggen wat er is gebeurd, want ik ben geen dief hé. En de jogger die zijn spullen gevonden had ook niet!”

Vorige week was Mathieu van der Poel, die tegenwoordig in ’s Gravenwezel woont, aan het trainen in de bossen achter de trappistenabdij van Westmalle. Vlak voor hij de training aanvatte op domein Drieboomkensberg had hij zijn trainingsvest en speciale bril uitgedaan om eens goed van katoen te kunnen geven. Maar toen hij klaar was met trainen, bleken zijn vest en bril plots verdwenen te zijn. Van der Poel was niet mals op zijn Instagramaccount.”Bedankt aan de eikel om mijn regenvest en racebril te stelen terwijl ik aan het trainen was.”

Jogger

Vlak daarna vertrok van der Poel met zijn fiets en kwam hij Walter Van Loon tegen die met zijn twee honden aan het wandelen was. “Mathieu vroeg heel vriendelijk of ik toevallig zijn regenjas en bril niet had gezien, maar ik kon hem toen niet meteen helpen”, vertelt Walter. “Ik wandelde verder, zette de honden in de auto en vertrok. Een beetje verderop zag ik een jogger lopen en ik herkende meteen het jasje aan de regenboog en de sponsors op de jas. Ik heb die tegengehouden en vertelt dat de spullen van Mathieu waren. Ik stelde voor om ze terug te gaan brengen omdat ik wist maar van der Poel aan het oefenen was. De jogger gaf ze meteen af en liep verder. Ik ben daarna teruggereden, maar kon Mathieu helaas niet meer aantreffen.”

Uitleggen

Walter nam de spullen mee naar huis en wilde via zijn dochter op Facebook laten zetten dat hij de spullen had gevonden in de hoop zo dat het nieuws tot bij de beste veldrijder van het moment zou geraken. “Maar toen hoorde ik via via dat hij nogal boos had gereageerd en eerlijk: ik was er nogal door aangedaan. Die jogger heeft dat niet met slechte bedoelingen gedaan hé! Moest ik het tijdens mijn wandeling hebben zien liggen, dan had ik die spullen ook meegenomen! Die jogger en ik zijn geen dief hé. Toen wist ik wel: ik ga dat Mathieu zelf eens uitleggen!”

Niel

En Walter besloot de daad bij het woord te voegen en nam contact op met de ploeg. Ze nodigden hem daarop uit om het maandagmorgen in Niel te komen overhandigen. “We zijn naar zijn camper gegaan en daar hebben we hem zijn jas en bril teruggegeven”, lacht Walter. “Hij was enorm blij en verontschuldigde zich ook dat hij zo grof had uitgehaald. Ik heb hem toch ook nog eens verteld dat ik hetzelfde had gedaan als de jogger hoor. Hij begreep het uiteindelijk wel en zou er voor zorgen dat ik binnenkort een gelijkaardig vestje zou krijgen. Ik ga daar waarschijnlijk niet in passen, maar dan maak ik er mijn kleinzoon wel blij mee (lacht). Ach, eind goed, al goed. En Mathieu weet nu tenminste dat het allemaal niet slecht bedoeld was. Overigens, het is echt een vriendelijke jongen. Ik hoop dat hij nog veel wedstrijden mag winnen.”