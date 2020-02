Man is 3.400 euro kwijt na ‘phishing’ via 2dehands.be: “Petitie gestart om site offline te halen” emz

04 februari 2020

15u07 164 Schilde Schildenaar Azziz Boutkabout (37) heeft een online petitie opgestart tegen verkoopplatform 2dehands.be. Hij werd afgelopen weekend slachtoffer van oplichting nadat hij via een externe link een digitale betaling probeerde uit te voeren voor een Nintendo Switch-console. Hij verloor 3.400 euro. “We raden aan nooit een betaling uit te voeren via een website die je gewoonlijk niet gebruikt”, zegt Aleksandra Vidanovski, communicatieverantwoordelijke van 2dehands.be.

Zondag wilde de vrouw van Azziz een tweedehands Nintendo Switch aankopen voor haar kinderen. De spelconsole werd voor een spotprijs aangeboden op 2dehands.be. Nadat ze via de chat onderhandelde met de verkoper, kwam Azziz’ vrouw tot een overeenkomst. De verkoopster stuurde een betaalverzoekje via een vervalste link ter verificatie. Vervolgens kwam Azziz’ vrouw op een vals betaalplatform terecht, waar ze haar bankkaartgegevens ingaf. Daar gaf ze ook haar pincode toen er gevraagd werd de verzendkosten te betalen met een kaartlezer. “Toen dat niet lukte, heb ik de betaling proberen uit te voeren met mijn bankkaart”, licht Azziz toe. Toen ze de melding kregen dat er een fout gebeurd was bij de betaling, besloten ze de volgende dag nogmaals te proberen. De familie Boutkabout was zich nog van geen kwaad bewust.

Om te vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen, wil ik 2dehands.be aan banden laten leggen. Ik zou graag de laatste persoon zijn geweest die via het tweedehandsplatform opgelicht wordt. Azziz Boutkabout

3.400 euro

Toen Azziz maandagmorgen zijn rekening bekeek, merkte hij op dat er ‘s nachts allerlei verrichtingen gebeurd waren. “Van mijn bankrekening was 400 euro verdwenen. Via mijn gegevens versluisden ze dan nog eens 3.000 euro van een bankrekening die ik beheer voor een derde. Ik ben er nog altijd niet goed van”, vertelt Azziz. Dankzij de gebeurde verrichtingen kon Azziz achterhalen dat 2.000 euro overgeschreven was naar ene R. V. op een rekeningnummer bij een Duitse mobiele bank met hoofdzetel in Berlijn.

De Schildenaar besloot niet bij de pakken te blijven zitten. Meteen stapte hij naar de politie om een aangifte te doen. “Er is inderdaad een proces-verbaal opgesteld voor internetfraude”, aldus Evelyn Tiebos, persverantwoordelijke van Lokale Politie Voorkempen. “Er is hier sprake van de zogenaamde techniek ‘phishing’, waarbij cybercriminelen mensen oplichten via online verkoopsites. Geef dus nooit op een verdachte website uw pincode voor uw bankrekening”, zegt Katrien Eggers, persverantwoordelijke van het Centrum voor Cybersecurity in België. Dat beaamt ook Vidanovski van 2dehands.be, die als verkoopplatform samenwerkt met de cybersecuritydiensten. “Via dat soort betaalplatformen verlaat je als gebruiker ons platform, waardoor wij geen informatie meer over de verkoper hebben. Daarover communiceren wij ook duidelijk op onze website”, zegt Vidanovski.

Azziz vroeg dan ook eerst of de verkoopster geen PayPal had. Maar ze beweerde dat niet te hebben. “Het betaalplatform was heel professioneel nagemaakt”, zegt Azziz. Volgens de banken en de politie is de kans miniem dat Azziz zijn geld ooit terug ziet. Als het tot een strafrechtelijk onderzoek komt, zal 2dehands.be in ieder geval meewerken. “Alle informatie die wij hebben over de verkoper in kwestie, zullen wij overmaken aan de autoriteiten op vraag van de onderzoeksrechter. Dat is onze verantwoordelijkheid”, aldus Vidanovski.

Petitie

Naar aanleiding van de oplichting startte Azziz ook een petitie op het online burgerpetitieplatform Avaaz. “Ik wil dat de website van 2dehands.be offline gehaald wordt zolang de gebruikers onvoldoende veiligheidsgaranties hebben. Het is dringend nodig dat identiteitscontroles gebeuren om crimineel gedrag te vermijden. Om te vermijden dat er nog meer slachtoffers vallen, wil ik 2dehands.be aan banden laten leggen. Ik zou graag de laatste persoon zijn geweest die via het tweedehandsplatform opgelicht wordt. Met de petitie wil ik vooral 2dehands.be wakker schudden en duidelijk maken dat het zo niet verder kan”, besluit hij.

Het verkoopplatform 2dehands.be betreurt het voorval. “Azziz is niet het eerste slachtoffer. Ook andere online verkoopplatformen inclusief sociale media ondervinden de laatste weken last van ‘phishing’. Om deze fraudetechniek tegen te gaan, nemen we veel onzichtbare maatregelen. Maar als we daarover te open communiceren, zijn ook de cybercriminelen daarvan op de hoogte, waardoor we onze voorsprong kwijt zijn”, aldus Vidanovski. Volgens haar is de achterdochtigheid van de koper een van de sterkste wapens tegenover cybercriminaliteit. “Via ons informatieplatform ‘veilig handelen’ willen we de bezoeker tips geven om bewust om te gaan met online kopen en verkopen. Als een aanbod te mooi is om waar te zijn, is het vaak ook niet waar”, besluit Vidanovski.